«Es bringt nichts, wenn wir uns am Küchentisch aufregen»

«Den prekären Alltag der MigrantInnen in Como in Erinnerung rufen» - dies war das erklärte Ziel einer Kundgebung am Montagabend auf dem Bundesplatz. Dazu aufgerufen haben «vier parteiunabhängige junge Bürger», wie aus einer Einladung der Organisatoren hervorgeht. An der Kundgebung auf dem Bundesplatz nahmen gegen 150 Personen teil.

Die Idee sei ihnen beim Abendessen auf dem Balkon gekommen, sagt Mitorganisatorin Michelle Stirnimann - «wir haben festgestellt, dass es nichts bringt, wenn wir uns am Küchentisch aufregen».

Mit ihrer Aktion wollten die Organisatoren die Öffentlichkeit sensibilisieren. Sie forderten die Anwesenden auf, Postkarten an Ueli Maurer und Simonetta Sommaruga zu schreiben, um damit einer «seelenlosen Asylbürokratie» entgegenzuwirken. (jur)