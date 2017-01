Eine Sparmassnahme des Kantons wirft Wellen

Der Entscheid sollte nicht ohne Folgen bleiben. 2014 beschloss der Kanton, den Beitrag an die Arbeitsintegrationsmassnahmen des Stadtberner Sozialamts aufgrund eines neuen Verteilschlüssels um rund 15 Prozent zu kürzen. Die Stadt Bern wehrte sich vergebens: 865'000 Franken fehlen seither jährlich. Um den Betrag einzusparen, beschloss die Stadt, die Bauteilbörse zu schliessen.

In dieser werden in Bümpliz Baumaterialien recycelt und wiederverkauft – die Mitarbeiter sind Sozialhilfebezüger, die Arbeitsplätze subventioniert. Dann fand sich aber ein Käufer für die Baustellenbörse: die Syphon AG, eine Sozialfirma, die in Biel bereits seit längerem eine identische Börse betreibt. Die Integrationsplätze schienen gesichert.

Doch nun, zwei Jahre später, schreiben Teilnehmer dem «Bund», ihnen sei von der Syphon AG gekündet worden. Ihre Plätze würden künftig an Flüchtlinge vergeben. Und so sorgt die Einsparung des Kantons verspätet für Schlagzeilen. «Asylanten statt Ausgesteuerte» titelte die «Weltwoche» vor wenigen Tagen reisserisch.

«Die Kürzungen des Kantons

bereiteten uns keine Freude.»Felix Wolffers, Leiter Stadtberner Sozialamt

Was ist in der Bauteilbörse passiert? Um die Sparvorgaben des Kantons umzusetzen, entschied die Stadt, die Arbeitsintegrationsplätze künftig im Rahmen des geplanten Stadtberner Veloverleihsystem anzubieten. Gemäss dem Leiter des städtischen Sozialamts, Felix Wolffers, sind diese Plätze viel kostengünstiger.

In der öffentlichen Ausschreibung wurden die Anbieter denn auch dazu verpflichtet, die Sozialhilfebezüger mitarbeiten zu lassen. Doch dann verzögerten Einsprachen von Mitbewerbern die Eröffnung des Veloverleihs. Für das Sozialamt sah es nun aus, als würde es mehrere Jahre ohne einen Teil seiner Integrationsplätze dastehen.

Mehr Plätze für Flüchtlinge

Man habe deshalb beschlossen, der Syphon AG für das Jahr 2016 weiterhin 20 Vollzeitplätze zu finanzieren. Auch für das laufenden Jahr seien es noch immer deren zehn. Gemäss Wolffers können so rund 20 Personen beschäftigt werden. Diese Finanzierung soll nun aber definitiv auslaufen.

Gleichwohl wird ein grosser Teil der restlichen Plätze weiter von der Stadt vermittelt – nun aber nicht über das Kompetenzzentrum Arbeit, sondern über das Kompetenzzentrum Integration. Letzteres hilft Flüchtlingen dabei, in den Arbeitsmarkt zu gelangen. Von der eingangs geschilderten Kürzung war dieser Bereich nicht betroffen. Im Asylbereich sei zudem der Bedarf an Integrationsmassnahmen sehr gross, sagt Wolffers.

«Es ist eine Erfolgsgeschichte»

Der Amtsleiter spricht von einer «Erfolgsgeschichte». Trotz der Kündigung sei es gelungen, die Zahl der Plätze bedeutend zu erhöhen. Es sei aber natürlich möglich, das sich langjährige Teilnehmer nun plötzlich auf eine neue Umgebung einstellen müssten.

Das bereite nicht allen Freude. «Doch das taten die Kürzungen durch den Kanton auch nicht.» Man werde für jeden einzelnen Teilnehmer eine Anschlusslösung finden. Dazu seien eigens Coaches im Einsatz. «Wenn jemand nicht im Veloverleih mitarbeiten will, können wir ihm Alternativen anbieten», so Wolffers. Bei der Syphon AG wollte sich auf Anfrage niemand zum Sachverhalt äussern. (Der Bund)