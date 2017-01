«Ein wirklich freier Mensch»

In den letzten Jahren waren Mario Stegmanns Dreadlocks grau geworden. Immer in Schwarz gekleidet, Totenkopfringe an den Fingern, vielfach durchstochene Ohren und ein oft grimmiger Blick – nicht nur wegen seines Äusseren hätten alle Respekt vor «Moor» gehabt, manche sogar ein bisschen Angst, erzählt eine Sleeper-Mitarbeiterin. Auch weil er ihnen nicht das sagte, was sie hören wollten, sondern das, was er wirklich dachte. «Wenn Leute mich fragten: ‹Darf ich dir eine Frage stellen?› Dann sagte ich: ‹Klar, wenn du die Antwort nicht scheust.›» So schrieb es Stegmann in seiner 2015 erschienenen Biografie «Niemand soll frieren müssen». Das Buch liest sich, als ob Moor bei einem Bier in einem Schwung sein Leben erzählen würde. Die Geschichten über seine Jugend «uf dr Gass» und die Anekdoten aus seiner Kindheit lassen erahnen, durch welche schicksalhaften Fügungen Mario Stegmann zu dem Menschen wurde, der er war.

Wenn seine Mutter, die als Prostituierte arbeitete, nicht zu ihm und seiner zwei Jahre älteren Schwester schauen konnte, kochten «Altnutten» den Kindern das Zmittag. Einige Male musste seine Mutter auch ins Gefängnis und der kleine Mario ins Heim. Zwei alkoholabhängige Ziehväter prägten seine Kindheit und Jugend. Seinen echten Vater traf er nur einmal, auch ihn in einer «Alkoholiker-Beiz». Weil seine Eltern ihre Rechnungen nicht zahlen konnten, zog die Familie oft um. Mario entwickelte sich zu einem Einzelgänger. Mit 15 Jahren lief er das erste Mal von zu Hause weg.

Die Freiheit als grösstes Gut

Seine leibliche Familie habe nie gross interessiert, was er gemacht habe, schrieb Stegmann. Er und seine Schwester, das seien «verschiedene Welten» gewesen. Die nicht vorhandenen familiären Verpflichtungen hätten ihm jedoch wiederum etwas ermöglicht: noch mehr Unabhängigkeit. Sein Freiheitsdrang trieb ihn geradezu auf die Gasse. In seinem Leben als Punk musste er niemandem Rechenschaft ablegen. Er konnte seine eigenen Regeln aufstellen, in den Tag hineinleben. Eine Stelle als Koch im Berner Restaurant Ringgenberg schmiss er hin. Er behielt jedoch seinen Spitznamen Moor, der an den Koch Smörrebröd aus der Muppetshow angelehnt ist. Nach dem Militär fand er seine langjährige Freundin, wohnte zeitweise mit ihr in einer kleinen Mansarde in Bern, zeitweise «uf dr Gass». «Ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, die wirklich frei sind», schrieb Moor in seinem Buch. Nur noch einmal, mit 25 Jahren, musste Mario seine Freiheit hergeben. Wegen eines «Unfalls» mit einer Schusswaffe beim Dealen erhielt er knapp vier Jahre «Staatsferien». Danach hatte er seine Freiheit wieder.

Der Sleeper als Wahl-Familie

Entgegen einer weit verbreiteten Meinung sei er nicht der Sleeper-Gründer, schrieb Moor in seinem Buch. Er habe nur damals im besetzten Haus, aus dem später die Notschlafstelle wurde, mit den Punks rumgehangen. Gemeinsam schafften sie sich einen Platz, an dem sie «Punk» sein konnten und von niemandem angegafft wurden. Mit der Zeit fand Moor seine Rolle im «harten Kern» des Sleepers. Seine Meinung wurde geschätzt, die Menschen kamen mit ihren Problemen zu ihm. Wenn einmal ein Machtwort gesprochen werden musste, übernahm das Moor. «Der Sleeper, das ist meine Familie.»

Anfang der 2000er-Jahre kam dann das Heroin. Nach jahrelangem Kokain-Konsum fing Moor an zu spritzen. «Beim Heroin habe ich mich selbst überschätzt. Wie jeder, der meint, dass er es schon selbst im Griff habe.» Nach einem Jahr konnte er mit ärztlicher Hilfe von der Droge lassen. Auch dem Alkohol schwor er ab. Als er die Wohnung verlor, die ihm zehn Jahre von der Stadt zur Verfügung gestellt worden war, zog er im Sleeper ein. Bereits Jahre früher hatte er die Gassenküche gegründet. Neben seiner Arbeit im Sleeper und im Dead End kochte er dort und die Menschen liebten seinen «Härdöpfustock» und in der Weihnachtszeit seine «Nussstängeli» und «Spitzbuebe». Mario Stegmann war, obgleich er sein Herz auf der Zunge trug, auch ein Mensch voller Geheimnisse – ein Sonderling.

Jahrelang liess er niemanden in seine damalige Wohnung. Er beschrieb sie als sein «Bollwerk», seine «Festung». Vermutlich ein Ort, aus dem er alle schlechten Erinnerungen aussperrte. Er war ein Mensch, der selbst kleinste Veränderungen hasste und deswegen schon einmal ungehalten werden konnte. Und er war ein Mensch, der kaum Fotos von sich zuliess. «Ich habe immer gedacht, die nehmen mir es ‹bitzeli› was von mir weg.» Irgendwann jedoch klopften die Journalisten beim Sleeper an. Da musste Stegmann die Fotos zulassen.

Seine Freunde von früher habe es nie erstaunt, dass er auf der Gasse gelandet sei, schreibt Stegmann. Er hingegen sah das Klauen und das Dealen, das Schlafen in der Kälte als Preis für seine Freiheit. Schnell habe er jedoch gewusst, dass er dieses unstete Leben nicht ewig führen wolle. Nirgendwo richtig zu Hause zu sein: «Hie si und glich nid hie sie.» Ein Satz, der nun eine neue Bedeutung bekommen hat. (DerBund.ch/Newsnet)