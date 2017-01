Ein Schlüssel zum Erlacherhof, aber keine eigene Visitenkarte

Er ist Gemeinderat, aber eine Direktion hat er noch nicht zugewiesen bekommen – der neu gewählte Michael Aebersold (SP). Deshalb sitzen er und Stadtpräsidiumskandidat Alec von Graffenried (GFL) vorerst in einem provisorischen Büro im Berner Erlacherhof. Eine Tür verbindet die Räume der beiden. Während von Graffenried an einem Podium sein neues Büro als «Dachkämmerli» beschrieb, nennt Aebersold seines ein «geräumiges Büro», dabei ist von Graffenrieds Büro um einiges grösser. Die beiden Arbeitszimmer waren einst Wohnräume des Hausabwarts des Erlacherhofs, ein Kamin in Aebersolds Büro erinnert noch daran, und auch die einstige Küche liegt neben Aebersolds neuem Arbeitszimmer.

Während die beiden Gemeinderäte nun einen Schlüssel zum Erlacherhof haben, fehlt die persönliche Visitenkarte: Denn die definitive Direktionszuteilung erfolgt erst nach dem zweiten Wahlgang am 15. Januar. Deshalb wollte sich der neue SP-Gemeinderat auch noch nicht persönlich einrichten: «Ein Locher, ein Leuchtstift und ein Bostitch, mehr brauch ich nicht.» Auch die weissen Wände des Büros sind blank: «Ich habe ein buntes Bild der Stadt Bern, welches ich bereits in meinem alten Büro hatte, dies werde ich dann im definitiven Büro aufhängen.»

Volle Agenda, viele Gesichter

Obwohl Aebersold noch keine Direktion hat, waren die Termine in seiner ersten Woche als Berner Gemeinderat dicht gedrängt: Bereits am Dienstag um halb acht sei er im Erlacherhof gewesen, sagt er. Kurz später folgte der erste Programmpunkt: Einführung ins Datenablagesystem. Am Mittwochmorgen standen dann der Besuch von Sanität und Feuerwehr an inklusive Führung durch die Einsatzzentrale. Nachmittags besuchte er das Ratssekretariat. Am Donnerstag waren die beiden neuen Gemeinderäte auf Stippvisite bei der Finanzverwaltung, und gestern standen Besuche bei der Polizei und der Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie an. Teilweise seien die Besuche «intensiv wie eine Vorlesung» gewesen, sagt Aebersold, der den Doktortitel in Chemie trägt. Er habe ziemlich viele Menschen kennen gelernt, deren Namen er sich nun merken wolle.

Beim Besuch von Reto Nauses (CVP) Direktion hatte man Aebersold ein «Geschenk» mitgegeben: einen Hipster-Jutebeutel, wie ihn Zuzüger bei ihrer Anmeldung bei den Einwohnerdiensten bekommen, inklusive blauem Müllsack und zahlreichen Gutscheinen für den vergünstigten Eintritt zu Veranstaltungen und kulturellen Institutionen. Zeit, diese genauer anzuschauen, hatte Aebersold noch nicht: Mehrere Direktionen, etwa die Tiefbaudirektion, haben ihm bereits in seiner ersten Woche Mappen mit Dokumenten zukommen lassen. Und so stapeln sich auf Aebersolds Kamin bereits verschiedenste Mäppchen etwa zum Tierpark, zum Denkmalschutz oder jenes vom Wirtschaftsamt. «Ich konnte natürlich noch nicht alles lesen, in das Stadtentwicklungskonzept etwa habe ich noch nicht reingeschaut», sagt Aebersold. Und so packte er gestern am Feierabend ein paar Mäppchen in seinen Rucksack, um sich zu Hause in diese zu vertiefen. Von ruhigem Start kann also nicht die Rede sein. «Aber ich habe die Woche als hoch spannend empfunden, habe vor allem zugehört und viel gelesen», bilanziert Aebersold. (Der Bund)