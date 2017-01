Eigerplatz: Jetzt kommen auch die Velos nicht mehr durch

Wer beim Pendeln beim Eigerplatz vorbei muss, braucht künftig noch mehr Geduld. Wie die Stadtberner Tiefbaudirektion mitteilt, beginnt am kommenden Montag die nächste Bauphase - was erneut diverse Verkehrsumleitungen zur Folge hat. Denn der bislang provisorisch eingerichtete Kreisel wird voraussichtlich bis Ende Mai 2017 überhaupt nicht mehr befahrbar sein.

Das hat Folgen für Auto, Bus, Velos und Fussgänger. Der Durchgangsverkehr wird via Beaumontkreisel umgeleitet, ebenso die Busse der Linie 10. Zudem wird die Linie 10 bis Ende Mai am Bahnhof aufgetrennt, eine Achse (Linie 10) fährt nach Köniz Schliern, die zweite (Linie 15) nach Ostermundigen. Auch Velofahrerinnen und -Fahrer von und nach Köniz müssen einen Umweg in Kauf nehmen. Sie werden via Tscharner- und Schwarzenburgstrasse geführt. Selbst zu Fuss muss man ab Montag via Eichmattweg gehen.

Bei der neuen Bauetappe geht es vor allem um Arbeiten südlich des Eigerplatzes, am neuen Kreisel und der Schwarzenburg-, Seftigen- und Eigerstrasse. Stadtingenieur Hans-Peter Wyss zeigt sich in der Mitteilung zuversichtlich, dass der Zeitplan eingehalten werden kann und die Sanierung wie geplant im Spätsommer 2017 abgeschlossen wird. Bislang seien die Arbeiten plangemäss vorangekommen. Die neuen Tramgleise in der Belpstrasse sind laut Communiqué eingebaut, die Werkleitungs- und Strassensanierungen nördlich des Eigerplatzes «praktisch abgeschlossen». Auch die Arbeiten am Sulgenbachkanal seien «weit fortgeschritten». (gbl/pd)