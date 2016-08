EVP Sekretariat wird Opfer eines Farbanschlags

Das EVP-Sekretariat an der Berner Nägeligasse wurde in der Nacht auf Montag von Unbekannten mit Farbe beschmiert. Vor Ort wird schnell klar, gegen was sich die Aktion richtet: «Marsch fürs Leben blockieren» steht dort in Grossbuchstaben.

Der umstrittene «Marsch fürs Leben» findet am 17. September auf dem Bundesplatz in Bern statt - demonstriert wird für ein Abtreibungsverbot. Die EVP fühlt sich durch dne Farbanschlag in ihrer Meinungsfreiheit beeinträchtigt:

(jur)