Droht Bern ein Zweitwohnungsstopp?

Es ist eine Zahl, die aufhorchen lässt: Der Anteil an Zweitwohnungen beträgt in der Stadt Bern 18 Prozent, wie eine neue Statistik des Bundes zeigt. Es kommt also nur knapp nicht zu einem Zweitwohnungsstopp. Ab einem Anteil von 20 Prozent dürfen in einer Gemeinde keine neuen Zweitwohnungen mehr bewilligt werden, so sieht es das Zweitwohnungsgesetz auf Bundesebene vor. Im Kanton Bern sind momentan 50 Gemeinden davon betroffen: Dazu zählen bekannte Tourismusorte wie Hasliberg, Grindelwald, Adelboden, Lenk und Saanen – aber auch kleinere Kommunen wie Ursenbach, Teuffenthal oder Grandval.

In der Stadt Bern ging man bisher davon aus, dass der Zweitwohnungsanteil deutlich tiefer ist. Die Statistiker der Stadt schätzten diesen 2014 auf rund 5 Prozent. Sie gingen von 4000 Zweitwohnungen aus. Mit den Leuten, die in diesen leben, könnte man eine Kleinstadt bilden. Warum aber kommt der Bund zu einem deutlich höheren Anteil? Zeigt sich in den neuen Zahlen bereits der Trend, dass insbesondere in der Berner Altstadt immer mehr Erstwohnungen in Airbnb-Angebote und Business-Apartments umgenutzt werden? Bei der Stadt will man auf Anfrage allerdings nichts von einer starken Zunahme des Zweitwohnungsbaus wissen.

Studenten und Diplomaten

Das Problem ist vielmehr, dass niemand weiss, wie viele Zweitwohnungen es in der Stadt Bern effektiv gibt. Der Bund gleicht die Angaben im eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister mit der Zahl der Wohnungen ab, die als Erstwohnsitz genutzt werden. Alle Wohnungen, die nicht als Erstwohnsitz aufgeführt sind, gelten als Zweitwohnungen. Das Gesetz sieht jedoch Ausnahmen vor: Keine Zweitwohnungen sind etwa Wohnungen, die sich im Umbau befinden oder von Wochenaufenthaltern und Diplomaten genutzt werden.

Wie viele Wohnungen unter die Ausnahmeregelung fallen, müssen die Gemeinden melden. Die Stadt Bern hat einen Teil der Wohnungen entsprechend deklariert, aber lange nicht alle – zumal die Nachforschungen aufwendig sein können. Daher kommt der Bund auf einen höheren Zweitwohnungsanteil als die Stadt.

Vorderhand ist die Differenz nicht tragisch, der Stadt drohen keine Konsequenzen. Was passierte aber, wenn der Anteil auf 20 Prozent stiege? «Dann müsste die Stadt Bern den Nachweis erbringen, dass sie effektiv darunter liegt», sagt Martin Vinzens vom Bundesamt für Raumentwicklung (ARE). Seiner Meinung nach würde dies die Stadt nicht vor Probleme stellen – aufgrund der vielen Diplomaten sowie der Bundesangestelten und Studenten, die als Wochenaufenthalter in Bern leben. Dennoch: Die Stadt müsste genauere Angaben zum Zweitwohnungsbestand liefern. Sie räumt ein, dass dies einen «gewissen Aufwand» mit sich brächte.

In Zürich ist die Differenz zwischen Bund und Stadt auch feststellbar. Der Bund kommt auf einen Zweitwohnungsanteil von zwölf Prozent, die Stadt schätzte ihn kürzlich auf drei Prozent (7200 Wohnungen). Für die Linken war das ein Alarmsignal: Die Zahl der Zweitwohnungen werde weiter ansteigen, man müsse rasch etwas unternehmen.

Airbnb: Deutlich mehr Umsatz

Auch in Bern ist die Diskussion bereits im Gang. Stadtrat Luzius Theiler (GPB-DA) stört es, dass «kein Mensch weiss», wie viele Zweitwohnungen es gibt. Er ortet insbesondere in der Altstadt ein Zweitwohnungsproblem. Theiler hat sich bei der Buchungsplattform Airbnb erkundigt: Wie er sagt, habe deren Umsatz in der Stadt Bern im letzten Jahr um 66 Prozent zugenommen.

Im Februar stimmte der Stadtrat einem Vorstoss von Theiler zu, der die Umnutzung von Altstadtwohnungen in Zweitwohnungen verbieten will. Er glaubt aber, dass dieser so schnell nicht umgesetzt wird. «Der politische Wille, etwas zu ändern, ist nicht gross. Angeblich sollen Zweitwohnungen ein Standortvorteil sein.» Um seinem Anliegen Nachdruck zu verleihen, käme es Theiler nicht ungelegen, wenn der Zweitwohnungsanteil in Bern auf 20 Prozent stiege. «Das wäre eine gute Situation.» (Der Bund)