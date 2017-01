Donald Trump und die linken Berner Politaktivisten

Plötzlich sitzen sie mit dem Front National, deutschen Rechtspopulisten und Donald Trump im selben Boot: linksalternative Politaktivisten. Bisher hatten sie im Bereich der Globalisierungskritik die Meinungshoheit, aber politisch nur wenig Erfolg. Doch nun bearbeiten auch die im ganzen Westen wiedererstarkenden Rechten das Thema. Wie gehen die linken Globalisierungskritiker damit um? Eine von ihnen ist die Bernerin Yvonne Zimmermann. Ihr halbes Leben engagierte sich die 45-Jährige gegen die Auswirkungen des Freihandels neoliberaler Prägung, wie er seit den 1980er-Jahren die Welt erobert.

Zimmermann rührt in ihrem Kaffee. Ob sie die Frage noch einmal hören könne, sie habe eben über etwas anders gehirnt. Ihr geht die Aussage nicht mehr aus dem Kopf, dass linke Globalisierungskritik bisher wenig erreicht habe. Denn das stimme schlicht nicht. So sei es unter anderem gelungen, ein grosses internationales Abkommen vor der Inkraftsetzung zu Fall zu bringen. Das war 1998.

Globalisierungskritik vermochte damals auf der linken Seite viele zu elektrisieren. Um die Jahrtausendwende habe man einen Anlass organisieren können, und die Leute seien von selbst gekommen, erinnert sich Zimmermann zurück. Gegen das Weltwirtschaftsforum (WEF) demonstrierten Jahr für Jahr Tausende. Heute sind es nur noch einige Hundert – wenn überhaupt.

Gärtnern statt protestieren

«Die Art des Protests hat sich gewandelt», sagt Markus Flück. Der Soziologe ist Parteisekretär des globalisierungskritischen Netzwerks Attac und wie Zimmermann Mitorganisator der Tour de Lorraine, die dieses Wochenende stattfindet (siehe obere Box). Anstatt zu demonstrieren, würden sich heute viele in lokalen Projekten engagieren – sei es im Urban Gardening oder in alternativen Wohnbaugenossenschaften, sagt der 30-Jährige. Für Zimmermann hat dies auch damit zu tun, dass die Repressionen bei den Demonstrationen einfach zu gross wurden: «Viele wollen nicht von Polizisten zusammengetrieben und dann in einer Extremistendatei fichiert werden.»

Angst vor mehr Nationalismus

Dass die linken Warnungen vor der Globalisierung in Europa meist ungehört verhallten, liegt gemäss Zimmermann auch daran, dass die Hauptverlierer des «unkontrollierten Freihandels» lange Zeit vor allem in Entwicklungsländern im Süden zu finden waren. Doch inzwischen würden die negativen Folgen auch im Westen immer stärker spürbar. «Die Stimmung kippt», glaubt Flück. Doch weshalb sind es nun nicht die langjährigen Kritiker, welche daraus Gewinn schlagen können, sondern die aufstrebenden Rechtspopulisten?

Weil diese die Kritik am Freihandel mit Ressentiments gegen Migranten und dem Ausland verknüpften, sind sich Flück und Zimmermann einig. Dadurch gelinge es der Rechten, das eigentlich komplexe Thema auf ein einfaches Schema zu verknappen. Dagegen komme man mit differenzierter Kritik und echten Lösungsansätzen nicht an. Zwar könnten die Neurechten um Donald Trump dereinst mithelfen, mehrere derzeit verhandelte Freihandelsabkommen zu kippen, darunter das umstrittene Tisa (siehe untere Box). Doch damit sind die Optionen für mögliche Kooperationen zwischen links und rechts auch schon aufgezählt.

Denn die durch Trump und Co. weltweit drohende Welle des Nationalismus ist Flück, Zimmermann und Co. ein Graus. Was auf den ersten Blick paradox anmuten mag: Linke Globalisierungskritiker sind durchaus für die Globalisierung. Statt wenig reglementierten Freihandels schweben ihnen aber weltweite und verbindliche Mindeststandards vor – etwa im Arbeitsrecht, bei Umweltstandards oder im Steuerrecht. Nur so könne Lohndumping, ökologische Schäden und Steuervermeidung verhindert werden.

Dies sei auch unter veränderten Vorzeichen wichtig: Denn Ausbeutung der Entwicklungsländer, so fürchten sie, droht auch in einer Welt, in der bald wieder der Nationalismus dominieren könnte. «Die grossen und reichen Industriestaaten werden ihre Interessen auch im Ausland weiterhin durchsetzen.» (Der Bund)