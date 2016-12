Die, die Betrunkene nach Hause fahren

Die Stimmung ist heiter: Einige sind am Diskutieren, andere stärken sich mit Sandwichs oder Kuchen, eine Vierergruppe ist am Jassen. Es ist ein Freitagabend im Dezember in der kleinen Cafeteria der Planzer AG beim Berner Güterbahnhof. Hier befindet sich das Hauptquartier von Nez Rouge Bern.

Die 22 anwesenden Personen sind freiwillige Fahrer, die auf ihren Einsatz warten. Vor 23 Uhr läuft jedoch gar nichts. Dann plötzlich ruft ein Mann in die Cafeteria: «Team drei ab nach Burgdorf! Sibylle und ihre fünf Kollegen erwarten euch dort.» Team drei, das sind Urs Hutzli und Ernst Honegger – und ausnahmsweise der «Bund»-Reporter. Jetzt gehts ab auf die Strasse.

Hutzli aus Bümpliz und Honegger aus Hinterkappelen haben sich beide vor drei Jahren bei Nez Rouge als Fahrer gemeldet. «Wir kannten einander nicht. Per Zufall wurden wir zusammengewürfelt», sagt der 61-jährige Hutzli, während Honegger auf die Autobahn einbiegt. Von Beginn an hätten die beiden gut harmoniert, seither fahren sie wenn immer möglich zusammen.

«Nein, ich kann nicht mit dir mitkommen.»Telefonistin von Nez Rouge reagiert auf den Flirtversuch eines betrunkenen Kunden.

«Kennst du die Raststätte da drüben noch?», überkommt es Hutzli unerwartet auf der Autobahn bei Ittigen. Honegger lacht: «Wie könnte ich die vergessen!» Es war Silvesterabend vor zwei Jahren. Zusammen seien sie auf dem Weg zurück in die Zentrale gewesen. Plötzlich blinkte und knallte es vor ihnen. «Es war das Neujahrs-Feuerwerk auf dem Gurten», sagt der 69-jährige Honegger. Sofort bog er auf die besagte Raststätte ein. Auf dem Parkplatz genossen sie bei einer Zigarette das Feuerwerk, stiessen aufs neue Jahr an. «Mit Mineralwasser natürlich.»

Sie sind auch mal Stimmungskiller

Burgdorf ist lang gezogen. Sibylle bestellte Nez Rouge an den gefühlt hintersten Ort innerhalb der Gemeindegrenze. In einem schmucken Holzhäuschen hinter dem Haus veranstalten sie und ihre Freunde einen Fondue-Plausch im vertrauten Kreis. Honegger klopft und tritt ein. «Nez Rouge ist da», sagt er und strahlt in die versammelte Runde. Die Gesellschaft ist weniger erfreut. «Jetzt schon?», fragt einer von Sibylles Freunden. Sie hätten Nez Rouge für später bestellt.

Solche Missverständnisse gehören wohl zur Tagesordnung, denkt sich der Reporter, da das Angetrunkensein der Kunden eine Voraussetzung für die Dienstleistung ist. Später auf der Zentrale heisst es, dass jede zweite Nacht ein Team einen Anrufer am bestellten Ort nicht finden würde. Honegger und Hutzli zeigen sich flexibel und nehmen die Einladung der Festgesellschaft zum Kaffee an. Etwas empört zeigen sich Sibylles Freunde, als sie hören, dass die beiden Fahrer das Trinkgeld nicht behalten dürfen. Es werde gebraucht, um alle Auslagen zu decken, sagt Hutzli. Ausserdem zähle für beide Fahrer einzig, dass durch sie weniger alkoholisierte Autofahrer auf den Schweizer Strassen unterwegs seien.

Auf einmal klatscht Honegger in die Hände und steht auf. «Der Kaffee ist leer, wir gehen!» Die Stimmung ist jetzt im Eimer. Aber alle sehen ein, dass die Fahrer am längeren Hebel sitzen. Kurze Zeit später sitzt Hutzli in Sibylles Siebenplätzer mit der sechsköpfigen Gruppe und fährt sie zum Zielort. Honegger fährt mit dem Nez-Rouge-Auto nach. Auf die Frage, ob er gerne den Party-Killer spiele, sagt Honegger, dass er sich als ehemaliger Chef mehrerer Textilfabriken im südlichen Afrika mit 5500 Angestellten daran gewöhnt habe, durchzugreifen. «Das eben war gar nichts», sagt er und erzählt davon, wie sie die Anrufer aus einer Festhütte einmal fast herausprügeln mussten.

«So eine geile Stimme»

Zurück in der Zentrale bahnt sich für Team drei der nächste Auftrag an. Die Telefonistin geht mit einem Anrufer gerade die Standardfragen durch: Aus Datenschutzgründen werden nur der Vorname, Anzahl Personen, Abhol- und Zielort erfasst. Der Anrufer lässt sich aber nicht so leicht abfertigen und startet einen Flirtversuch. «Ja, ich bin von Bern», sagt die Telefonistin amüsiert und: «Nein, ich kann nicht mit dir mitkommen. Wer würde denn hier die Anrufe entgegennehmen?» Ab den Antworten der Telefonistin lacht die ganze Zentrale.

Für Team drei bedeutet dieser Anruf aber Arbeit. Es ist mittlerweile zwei Uhr morgens. Auf dem Parkplatz des Bahnhof-Parking Bern macht zuerst niemand Anstalten auf das Team von Nez Rouge zu warten. Dann hört man eine fluchende Stimme am Billettautomaten. Ein Mann sucht das eben bezahlte Parking-Ticket in seinen Taschen.

Es steckt noch im Billettautomaten. Der Mann lacht. Er käme vom Geschäftsessen und habe den einen oder anderen zu viel getrunken. Er zeigt, wo sein Auto steht, und gibt Hutzli den Schlüssel. Während der Fahrt isst er seine eben gekauften Cheeseburger, zwischendurch raucht er Zigaretten. Das Gespräch kommt auf die Telefonistin zurück. «So eine geile Stimme», schwärmt er.

Der gebürtige Südamerikaner ist aber auch ein Fan der Schweiz und ihren Bewohnern. «Es ist unglaublich, dass es hier Leute gibt, die einen betrunkenen Fremden sicher nach Hause fahren und dann nicht einmal dafür bezahlt werden wollen», sagt er. In seinem Geburtsland würde er niemals von einem solchen Angebot Gebrauch machen. «Die würden nur mein Auto klauen wollen», sagt er und lässt mit dem Trinkgeld von 50 Franken am Ende der Fahrt seine Dankbarkeit auch materiell spüren. (Der Bund)