Die Weihnachtsstimmung bleibt noch bis nächste Woche erhalten

Auf dem Bahnhofplatz wird abgebaut: Der grosse Tannenbaum ist bereits befreit vom Weihnachtsschmuck, die Hebebühne steht bereit, bald wird der Christbaum, der nur noch ein Baum ist, abtransportiert. Nur wenig weiter in der Altstadt sieht die Situation anders aus: Die Fassade der Loeb-Filiale ist noch voll dekoriert, in den Gassen hängen immer noch die Leuchten, und die kleinen Weihnachtsbäumchen zieren immer noch die Fassaden der Altstadthäuser bis hinunter zur Nydeggbrücke.

Wie lange darf die Weihnachtsbeleuchtung hängen bleiben? Für Private gibt es dazu einen Bundesgerichtsentscheid von 2013. Üppige Weihnachtsbeleuchtungen sind zulässig vom 1. Advent bis zum 6. Januar und müssen jeweils um ein Uhr nachts abgeschaltet werden. Mit dieser Weisung geht Loeb mit seiner aufwendigen Fassadenbeleuchtung inklusive Kunstschnee konform, jedoch ohne sich auf den Bundesgerichtsentscheid zu beziehen.

«Die Festtagszeit dauert bis zum 6. Januar», sagt Loeb-CEO Ronald Christen. Weil der 6. dieses Jahr auf einen Freitag falle, bleibe die Beleuchtung sicher bis zum 9. Januar in Betrieb. Negative Reaktionen gebe es praktisch keine, sagt Christen, «die Rückmeldungen zur Beleuchtung sind überwiegend positiv.»

Altstadt bleibt länger dekoriert

In der Altstadt bleibt es dagegen länger weihnachtlich, wie Sven Gubler von Bern City sagt. Die beleuchteten Bäumchen an den Hausfassaden der Altstadt und die Leuchten in den Gassen werden zwischen Mitte Januar und Ende Februar abgeräumt. «Genau können wir das noch nicht sagen», so Gubler. Grund dafür ist die nötige Koordination zwischen den Monteuren und Bernmobil, weil die Hochleitungen von Trams und Bussen durch die Gassen führen.

Doch auch in den unteren Altstadtgassen gibt es Private, welche eine aufwendige Weihnachtsbeleuchtung montiert haben, so etwa der Florist Art Floral in der Gerechtigkeitsgasse. Hier wird voraussichtlich in der Woche vom 9. Januar abgebaut, wie Marlis Isch von Art Floral sagt. Wahrscheinlich bleibe der Baum stehen, einfach ohne Lichter, «als Winterdekoration». Bis jetzt habe sich noch nie jemand beklagt, die Beleuchtung bleibe zu lange, im Gegenteil. Isch: «Die Leute sagen jeweils: ‹Schade, dass ihr schon abräumt.›» (Der Bund)