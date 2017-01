Die Tücke der Neujahrsvorsätze

Mehr Bewegung, gesünder essen, Gewicht verlieren, mit dem Rauchen aufhören: Solche guten Vorsätze sind weit verbreitet. Ein Fitnessstudio könnte die Lösung für einige dieser Probleme sein, denn dann entfällt das Joggen in der Kälte. Wieso also nicht gleich im Januar ein Jahresabonnement fürs Fitnessstudio kaufen, um dem inneren Schweinehund den Tarif durchzugeben? Der Jahresbeginn wird dafür oft als idealer Zeitpunkt gesehen; vielleicht, weil man sich das neue Jahr wie eine leere Seite in einem Buch vorstellt, deren Gestaltung völlig offen ist.

Im Fitnessstudio Pure Fitness im Berner Holligenquartier trainierten am Mittwochvormittag rund 20 Personen an den Geräten. «Um diese Tageszeit hat es sonst meistens weniger Besucher», sagt der Fitnesstrainer Walter Jossi. Einerseits hätten viele Leute noch Ferien und kämen deshalb tagsüber zum Trainieren. Andererseits breche aber im Januar jeweils ein regelrechter Fitnessboom aus. Das weiss Jossi, der bereits seit 30 Jahren als Fitnesstrainer arbeitet. Bei all seinen bisherigen Arbeitsstationen sei das Phänomen dasselbe. «Viele schliessen im Januar ein Abo ab und kommen dann regelmässig bis zu den Skiferien Mitte Februar, danach sieht man viele nie mehr», sagt Jossi.

Erfahrungsgemäss gelte dieses Szenario für 20 bis 30 Prozent derjenigen, die als Neueinsteiger im Januar ein Abo abschliessen. Auch in diesem Winter wurde das sichtbar. «Vor Weihnachten war fast nichts los, es herrschte die Ruhe vor dem Sturm, im Januar haben wir bisher jeden Abend volles Haus.» Im Januar könne Jossi an den Abenden auch keine persönliche Trainings mit Kunden durchführen, weil alle Geräte bereits besetzt sind.

Bezahlen ohne Gegenleistung?

Ein wunderbares Geschäftsmodell, könnte man denken: Die Leute bezahlen viel Geld für ein Abonnement und nehmen im Gegenzug keine Leistung in Anspruch. So einfach ist die Rechnung für Jossi aber nicht. «Wir schreiben die Leute regelmässig an, wenn sie während einiger Zeit nicht mehr hier waren.» Er möchte dann auch wissen, ob es vielleicht an der Betreuung oder der Infrastruktur liege, dass die Leute nicht mehr kommen.

«Fast alle sagen, dass sie zu viel Stress haben und den Sport nicht mit den Arbeitszeiten vereinbaren können.» Für Jossi ist das nur vorgeschoben. Er ist überzeugt, dass es vielen zu lange geht, bis sie körperlich eine Veränderung an sich sehen. «Wenn sie einen Neujahrsvorsatz fassen, ist ihnen nicht bewusst, dass harte und lange Arbeit nötig ist, um das gewünschte Resultat zu erhalten.»

Neujahr motiviert Süchtige

Auch in der Suchtberatung wird von den Süchtigen zu Jahresbeginn teilweise das Datum als Motivation für eine Therapie genannt. «Es gibt immer wieder Leute, die das neue Jahr zum Anlass nehmen, sich für eine Suchtberatung einzuschreiben», sagt Susanne Nobs von der Stiftung Berner Gesundheit, die kostenlose Suchtberatungen anbietet. Jedoch gebe es im neuen Jahr nicht auffallend mehr Anfragen für Beratungen als sonst.

In der Stiftung sei man sich aber bewusst, dass ein Jahreswechsel in den Menschen oft Veränderungswünsche hervorrufe. «Um dieses Potenzial zu nutzen, bieten wir jeweils Anfang Jahr einen Rauchstopp-Kurs für Gruppen an, der immer gut besucht ist», sagt Nobs. Durch Fragebögen, welche nach einigen Monaten an die Kursteilnehmer verschickt werden, wisse man, dass 50 Prozent der Teilnehmer dieser Gruppenkurse ein Jahr nach Kursende rauchfrei seien, der Rest sei rückfällig geworden.

Sind Neujahrsvorsätze immer zum Scheitern verurteilt? «Nicht unbedingt», sagt Sonya Gassmann, Psychologin mit eigener Praxis in Bern. «Das Problem von Neujahrsvorsätzen ist oft, dass das Ziel sehr klar definiert ist, der Weg dorthin aber nicht realistisch genug eingeschätzt wird», sagt sie. Zu diesem Weg gehörten notwendigerweise Entbehrungen und Geduld.

Auf die Belohnung kommt es an

«Der Vorsatz darf bei der Umsetzung nicht als reiner Verzicht oder grosse Anstrengung wahrgenommen werden», sagt Gassmann. Wenn man zum Beispiel abnehmen möchte, sei es womöglich effektiver, im ersten Monat nur einmal pro Woche zu trainieren. «Erst wenn das Training Freude bereitet, weil man dabei fitter wird und zusätzlich noch abnimmt, sollte die Intensität erhöht werden», so Gassmann. Ohne lustvolles Element seien die meisten Vorsätze zum Scheitern verurteilt. «Beim Vorsatz des Nichtrauchens kann dieses Element beispielsweise sein, dass man sich mit dem gesparten Geld einen Wunsch erfüllt.» (Der Bund)