Die Stadt Bern ist aus Facebook verschwunden

Facebook fordert seine Nutzer regelmässig auf, ihre Profile zu vervollständigen. Dazu gehört auch die Angabe eines Wohn- oder Heimatorts. Und wer ein Geschäft eröffnet und via Social Media auf sich aufmerksam machen will, ist gut beraten, die offizielle Standortmarkierung zu verwenden, um Kunden in der Nähe zu gewinnen. Das ist normalerweise kein Problem: Für alle grösseren Schweizer Städte, auch für Agglomerationsorte und kleinere Dörfer, schlägt Facebook einen «Geotag», also eine Standortmarkierung, vor – ausgerechnet für die Hauptstadt sucht man diesen aber vergebens: Zur Auswahl stehen lediglich «Kanton Bern (Canton of Berne)», «New Bern (North Carolina)», «Bern (Kansas)» und weitere amerikanische Namensgenossinnen. Ein offizieller Standort für die Stadt Bern ist nicht aufgeführt.

Ein verschwundener Geotag – eine Lappalie, könnte man meinen. Für Mike Schwede, digitaler Stratege und Social-Media-Spezialist, ist dies aber kaum zu fassen: «Es ist eine Katastrophe für alle Werbetreibenden, und ein Armutszeugnis für die Hauptstadt», sagt er. Facebook ist nämlich nicht nur eine soziale Plattform, sondern mittlerweile nach Google das grösste Werbeportal der Welt. «Geodaten sind für die Werbe­inhalte zentral», sagt er und erörtert dies an einem Beispiel: «Wenn etwa ein Coiffeur einen Salon in der Altstadt eröffnet, will er die Städter via Facebook darauf aufmerksam machen. Nun kann er aber sein Publikum nicht auf die Stadt Bern einschränken, da ihm der Geotag dazu fehlt.» Gezielte Werbung auf der Plattform sei folglich gar nicht möglich.

Schmidt: «Das wurmt mich»

Bei der Stadtverwaltung hat man bereits Kenntnis davon. «Uns ist vor einigen Monaten aufgefallen, dass es auf Facebook Probleme gibt mit dem Geotag für Bern», sagt Informationschef Walter Langenegger. «Facebook ändert seine Einstellungen immer wieder – wir schliessen nicht aus, dass die Standortmarkierung in absehbarer Zeit wieder richtig funktioniert.» Eine Intervention hält er daher nicht für angebracht, zumal Twitter für die behördliche Kommunikation der Stadt Bern wichtiger sei als Facebook.

Ganz einig ist man sich in der Verwaltung anscheinend nicht – zumindest reagiert FDP-Gemeinderat und Stapi-Kandidat Alexandre Schmidt auf die Situation anders. «Es wurmt mich», sagt er. Er habe erst vom «Bund» davon erfahren – und prompt die Initiative ergriffen: «Ich habe persönlich interveniert und stehe in Kontakt mit Facebook.»

Für die Stadt Bern wirbt nicht die Stadtverwaltung selbst – Facebook ist lediglich ein Kommunikationskanal. Dies ist die Aufgabe von Bern Tourismus. Dort hat man die verschwundene Standortangabe bislang nicht bemerkt und reagiert gelassen: «Wir setzen als Tourismusorganisation ausschliesslich auf unsere eigene Facebookseite», sagt Mediensprecherin Nicole Schaffner. «Genau aus dem Grund: Auf extern gesteuerte Elemente wie Geotags können wir keinen Einfluss nehmen.» Daher sei Facebook Begleitmassnahme der Marketingstrategie, aber nicht Hauptmittel.

Ursache bleibt unklar

Mike Schwede findet es «irritierend», dass man Facebook keine grössere Bedeutung zumisst: «Man unterschätzt hier ganz klar das Potenzial dieser Plattform», sagt er. Geotags seien zentral für jedes Branding. Dies auch wegen des Faktors «User-Content»: Personen, die sich in Bern aufhielten und dies etwa mit Fotos auf Facebook vermerkten, erreichten Abertausende Menschen. «Das generiert einen gigantischen Werbeeffekt, und der ist erst noch kostenlos», sagt Schwede. Es wirke dann höchst unprofessionell, wenn Bern keinen offiziellen Eintrag habe und Touristen auf amateurhafte Seiten weitergeleitet würden.

Schwede ortet ausserdem ein weiteres Problem: «Eine wichtige soziale Funktion ist, dass man Menschen wiederfindet, die man aus den Augen verloren hat.» Fehle Bern nun als Heimat- oder Wohnort auf Facebook, sei dies so kaum mehr möglich.

Warum die offizielle Standortmarkierung verschwunden ist – darüber kann man nur mutmassen. Es ist möglich, dass eine Lücke bei Facebook ausgenützt wurde und jemand den Ort als falsch meldete, worauf man ihn entfernte. «Das ist aber nur schwer vorstellbar», sagt Mike Schwede. Eine entsprechende Anfrage des «Bund» an ­Facebook blieb unbeantwortet. (Der Bund)