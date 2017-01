Die SP sucht nach den Gründen für das Debakel

Die SP verliert das Berner Stadtpräsidium nach 24 Jahren – ausgerechnet an den Juniorpartner, die Grüne Freie Liste (GFL). Ursula Marti, SP-Kantonalpräsidentin und Stadtbernerin, liefert eine überraschende Begründung: Schuld seien die Bürgerlichen. «Sie stellten keinen starken Kandidaten, der es in den zweiten Wahlgang hätte schaffen können», sagt Marti.

Daher hätten die Bürgerlichen die Person gewählt, die ihnen am nächsten gewesen sei. Mit der SP habe die Niederlage von Gemeinderätin Ursula Wyss wenig zu tun. Auch strategisch habe die Sektion «nichts falsch gemacht».

Diese Einschätzung teilen nicht alle Genossen. Gemäss Alt-Nationalrat Peter Vollmer hat die SP eine «schallende Ohrfeige» erhalten. Sie habe zu stark auf ihre Position als stärkste Kraft in der Stadt Bern gebaut und zu wenig versucht, die Leute ausserhalb ihres politischen Spektrums abzuholen. «Wenn man zu fest im Sattel sitzt, besteht die Gefahr, dass man nicht mehr argumentiert, sondern nur noch sein Stimmenpotenzial in die Waagschale wirft.»

Ein «Weckruf» für die SP

Vollmer ist der Ansicht, die SP habe im Wahlkampf zu lange nur auf politische Inhalte gesetzt. «Es war aber keine Richtungswahl.» Vielmehr sei es darum gegangen, ein Amt neu zu besetzen.

Der nun gewählte Alec von Graffenried (GFL) hingegen habe von Anfang an auf seine Persönlichkeit als Brückenbauer gesetzt. «Dadurch sprach er Wähler an, die keiner Partei angehören.» Wyss sei das weniger gelungen, obwohl sie einen guten Job als Gemeinderätin mache. Vollmer stört auch, wie SP-Vertreter in den sozialen Medien gegen von Graffenried gehetzt hätten. «Das ist bei vielen Leuten nicht gut angekommen.»

Peter Vollmer hofft, dass die Niederlage ein «Weckruf» für die Sozialdemokraten sei. Jetzt brauche es eine qualifizierte Analyse – nicht nur in der Stadtpartei, sondern auch auf kantonaler Ebene. Er verweist auf die Mehrheit im Regierungsrat, welche Rot-Grün im letzten Jahr verlor. Zudem musste die SP verschiedene Gemeindepräsidien abgeben: zuletzt in Belp, Münchenbuchsee oder Spiez, zuvor auch in Köniz. «Die SP braucht eine neue Kultur.»

Aufgrund von Wyss’ Niederlage erinnern sich einige SP-Politiker auch wieder an die Ständeratswahlen 2011. Damals wurde zweimal gewählt. Im Frühjahr brauchte man Ersatz für Simonetta Sommaruga (SP), die Bundesrätin wurde. Ursula Wyss konnte den Sitz nicht verteidigen, sie verlor gegen Adrian Amstutz (SVP).

Amstutz blieb aber nur ein paar Monate, weil er im Herbst von Hans Stöckli (SP) verdrängt wurde. Stöckli schaffte also, was Wyss misslungen war. Wyss’ Abschneiden damals sei vor der Stadtpräsidiumswahl parteiintern zu wenig reflektiert worden, sagt ein SP-Mitglied, das nicht mit Namen zitiert werden möchte.

Vergleich mit Hillary Clinton

Derweil glaubt Tamara Funiciello, Präsidentin der Juso Schweiz und Berner Stadträtin, dass sich viele Leute – auch im linken Lager – «für dumm haben verkaufen lassen». Wyss sei kompetenter als von Graffenried. «Sie ist eine exzellente Politikerin, da muss man nur ihren Lebenslauf anschauen.» Die inhaltlichen Differenzen zwischen den beiden seien zu wenig herausgestrichen worden. Gemäss Funiciello hätte Wyss im Wahlkampf mutiger und pointierter auftreten können.

Funiciello zieht zudem eine Parallele zu den Präsidentschaftswahlen in den USA und spricht von einem «Hillary-Clinton-Effekt». Die Geschlechterfrage habe in Bern eine Rolle gespielt. Wyss hätte es aber nichts gebracht, im Wahlkampf vor dem Clinton-Effekt zu warnen. «Wenn eine Frau das macht, heisst es sofort, sie spiele die Frauenkarte. Das ist ein Killerargument.»

Für Funiciello ist – nicht zum ersten Mal – der Zeitpunkt gekommen, das Bündnis Rot-Grün-Mitte (RGM) aufzulösen. «Wir werden das wieder thematisieren, schon im letzten Jahr haben wir auf den Tod von RGM angestossen.» Sie sieht in der GFL eine Mittepartei, die «inhaltlich nicht mehr zu RG passt».

Wie wäre es gekommen, wenn sich die SP gegen eine GFL-Kandidatur fürs Stadtpräsidium ausgesprochen hätte? Ohne RGM-Unterstützung wäre von Graffenried vielleicht gar nie in den Gemeinderat gewählt worden – und hätte damit auch nicht zur Stichwahl fürs Stadtpräsidium antreten können. Wyss hätte gewonnen.

Dafür wäre RGM am Ende gewesen. «Die SP befand sich in einem Dilemma. Es ist ihr hoch anzurechnen, dass sie das Bündnis nicht gesprengt hat», sagt Ursula Marti. Sie findet den Entscheid nach wie vor richtig. «Die rot-grüne Mehrheit im Gemeinderat ist wichtiger als die Frage, wer das Stadtpräsidium hat.» Ob RGM fortgesetzt werden solle, lässt sie jedoch offen: Es sei noch zu früh, dies zu entscheiden.

Obwohl die SP zuletzt mehrere Stadt- und Gemeindepräsidien verloren hat, sieht Marti die Partei insgesamt in einem Aufwärtstrend. Sie macht «spezielle Faktoren» für die Verluste verantwortlich, die von Ort zu Ort unterschiedlich seien.

Trotzdem zieht sie eine Lehre aus der Niederlage von Wyss: «Man darf sich nie sicher fühlen. Bei jeder Wahl müssen Strategie und Kommunikation sorgfältig vorbereitet werden.» Bei den Regierungsratswahlen 2018 hat die SP die Möglichkeit, es besser zu machen. Dann muss sie den Sitz von Barbara Egger verteidigen, die nicht mehr antritt. (Der Bund)