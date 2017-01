Die Herausforderungen für den neuen Stadtpräsidenten

Die Stadt Bern hat ihre Finanzen im Griff und sie wächst langsam, aber stetig: Das ist zwar schön und gut, reicht angesichts der Megatrends aber nicht aus. Bern ist nicht nur für Auszubildende, Singles und junge Paare attraktiv. Auch Familien und ältere Menschen wissen ein attraktives und lebendiges Wohnumfeld vermehrt zu schätzen. Daher steigt der Bedarf nach Wohnraum seit Jahren unaufhörlich und die Schulen und der öffentliche Verkehr platzen aus allen Nähten. Die Stadt Bern ist bei der Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben aber mehr und mehr auf die Kooperation der umliegenden Gemeinden und des Kantons angewiesen, und zwar nicht nur in Verkehrsfragen.

Um das Wachstum bedarfsgerecht zu steigern, muss der neue Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) die Gemeinden rund um Bern enger vernetzen. Beim Wohnungsbau zum Beispiel mag es für einige Zeit noch ausreichen, sich auf innere Verdichtung und das Vorantreiben der Planungen auf Stadtgebiet zu beschränken. Um eine Stadterweiterung wie im Egghölzli voranzutreiben, braucht es aber die Verlegung und Überdachung der Autobahn A6 sowie die Kooperation mit den betroffenen Nachbargemeinden Muri und Ostermundigen sowie mit dem Kanton und dem Bund.

Fokus auf dem «starken Dutzend»

Die Kooperation in der Kernregion muss ja nicht gerade in die Gründung eines Halbkantons münden, wie dies der Berner Gemeinderat vor acht Jahren in der «Strategie 2020» vollmundig angekündigt hatte. Es wäre aber schon einiges erreicht, wenn es gelingen würde, das «starke Dutzend» der Gemeinden rund um Bern näher zusammen zu bringen, wie sich der abgewählte Finanzdirektor Alexandre Schmidt (FDP) bei der letzten Legislaturbilanz des Gemeinderates ausgedrückt hatte.

Falls dies gelingt, könnten auch wachstumsbedingte Infrastrukturprojekte wie zum Beispiel die Planung einer 50-Meter-Schwimmhalle wesentlich rascher vonstatten gehen, als dies die Stadt alleine zustande gebracht hat. Es bleiben stadtintern auch so noch viele knifflige Fragen zu lösen – wie zum Beispiel die Ausarbeitung einer Planung auf der Schützenmatte. (DerBund.ch/Newsnet)