«Die Berner Altstadt darf nicht zu Venedig werden»

Die Apartments von Bern City Rentals liegen nur wenige Schritte vom Zytglogge und vom Münster entfernt. Die drei Wohnungen im rund 500-jährigen Gebäude bieten Platz für jeweils bis zu fünf Personen. Bereits die Grosseltern der heutigen Miteigentümerin Sara Greig hatten mit der Renovation begonnen: Die hohen Decken, das Berner Parkett und die Kachelöfen wurden originalgetreu wieder hergestellt. Die Küchen und Bäder sind komplett erneuert.

«Vergessen Sie Hotels, erleben Sie Bern wie die Einheimischen», schreiben Sara Greig und ihr Mann Rob Roman auf der Website von Bern City Rentals. Sie sind vor über vier Jahren mit ihren zwei Kindern von Kanada nach Bern gezogen und vermieten die Wohnungen an Touristen, Geschäfts- und Berufsleute sowie Auslandschweizer auf Heimatbesuch – meistens über die Plattform Airbnb. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ihrer Gäste liegt zwischen zwei und sieben Tagen.

«Jeder macht, was er will»

Das Geschäft lief gut an. Im letzten Winter gab es aber eine Krise. «Wir haben gedacht, wir müssten schliessen», sagt Roman. Einer der Gründe dafür sei die wachsende Konkurrenz von Airbnb-Anbietern in der Innenstadt. Die Beobachtung ist nicht aus der Luft gegriffen: Nach Angaben der Steuerverwaltung hat sich die Zahl der Beherbergungsbetriebe auf dem ganzen Stadtgebiet in den letzten drei Jahren auf 142 Betriebe verdreifacht. Die Zunahme von Privatanbietern hat dazu geführt, dass diese seit Mitte 2014 im Abgabereglement explizit erwähnt werden.

«Der Boom drückt die Preise», sagt Greig. Viele Anbieter in der Altstadt würden im Nebenverdienst Zimmer oder Wohnungen über Airbnb anbieten und könnten auf diese Weise billiger offerieren. «Jeder macht, was er will.» Es brauche eine Regulierung, um die Menge und die Qualität der Airbnb-Betriebe zu kontrollieren. Kontrollen seien insbesondere dann nötig, wenn jemand mehr als eine Wohnung über eine Plattform untervermiete. Auch einem Umnutzungsverbot von Erst- in Zweitwohnungen, wie es der Stadtrat am Donnerstagabend diskutiert, stehen sie offen gegenüber.

«Airbnb-Gäste bleiben länger»

Greig und Roman sind nicht gegen die Vermietung von Zweitwohnungen, schliesslich entspricht dies ja ihrem eigenen Businessmodell. Sie sagen denn auch, dass sie die Wohnungen dem langfristigen Mietmarkt entzogen hätten, um sie dem lukrativeren, aber ebenso notwendigen Markt für kurzfristige Vermietungen zuzuführen. Zugleich betonen die beiden, dass sie mit einem saisonabhängigen Wohnungspreis von 150 bis 175 Franken pro Nacht «seriöse Anbieter» seien, die punkto Sauberkeit, Service und Freundlichkeit einen «5-Stern-Standard» anbieten würden.

Auch wohnen sie selber mit ihrer Familie im Haus, das seit Generationen im Eigentum der Familie Greig sei. «Unsere Kunden sorgen in den Läden der Altstadt für Umsatz», sagt Greig. Sie und ihr Mann schicken die Gäste für den täglichen Bedarf auf den Markt, für Souvenirs ins Heimatwerk und fürs Essen in die umliegenden Traditionslokale. Auch bezahlen ihre Gäste Übernachtungsabgaben wie in anderen Beherbergungsbetrieben auch.

Studien hätten ergeben, «dass Airbnb-Gäste länger bleiben und mehr Geld in der Nachbarschaft ausgeben als Hotelgäste», sagt Roman. Greig weist zudem auf die vielen Büros in der Altstadt hin, die wenig zur Belebung beitrügen. So sei ein zentraler und schmucker Ort wie der Münsterplatz zum Beispiel abends wie ausgestorben. «Es braucht eine gute Durchmischung der verschiedenen Nutzungen», sagt Greig.

Gewinne müssten in Bern bleiben

Die kanadisch-schweizerische Doppelbürgerin hat durchaus Ideen, wie eine Regulierung für Zweitwohnungen in der Altstadt aussehen könnte: So sollten Mieter ihre Wohnungen nur mit dem Einverständnis der Eigentümer auf Internetplattformen anbieten dürfen. Und eine Limitierung der Umwandlungen von Erst- in Zweitwohnungen durch auswärtige Eigentümer könnte in Betracht gezogen werden. «Es ist unfair, wenn Private oder Firmen von ausserhalb Liegenschaften in der Altstadt kaufen und sie als Business-Apartments oder über Airbnb teuer vermieten.»

Von diesen Gewinnen könne die Stadt nicht so viel profitieren, wie sie sollte. Bei ihrem eigenen Betrieb sei das anders, sagt Greig. Der Gewinn aus den Vermietungen bleibe in Bern und werde nicht nach Kanada transferiert, wie der «Bund» fälschlicherweise berichtet habe. Allfällige Kontingente für Zweitwohnungen wiederum müssten laut Greig flexibel gehandhabt werden – entsprechend der Nachfrage.

Sie sage das nicht nur als Airbnb-Anbieterin, sondern auch als Bewohnerin der Altstadt. «Die Berner Altstadt darf nicht zu Venedig werden. Venedig ist ein Museum», sagt Greig. (Der Bund)