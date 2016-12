Der weisse Ozeandampfer in der Elfenau und sein letzter Kapitän

In den unteren Quartieren der Berner Altstadt waren die Überlebenschancen für Neugeborene schlecht: Die Säuglinge lebten mit ihren Müttern «in den oft gar nicht gelüfteten, meist düsteren Räumen» der kleinen Armenwohnungen, schrieb im Jahr 1869 der Kinderarzt Rudolf Demme (1836–1892), Chefarzt des ersten Kinderspitals an der Gerechtigkeitsgasse. «In Elend und Verwahrlosung lebende Mütter» hatten ihre «in Lumpen eingehüllten Säuglinge zum Spital» gebracht. Viele von ihnen mussten jedoch abgewiesen werden, «da es sich eben nur um namenloses Elend, um die bitterste Armut, aber um keine eigentliche Krankheit handelte».

Demme rief zur Gründung von «Kinderbewahranstalten oder Krippen» auf, um das Elend zu mildern. In der Folge hat sich in Bern der Verein für Säuglingsfürsorge gebildet, der zuerst im Erdgeschoss des Erlacherhofes und später an der Neuengasse unentgeltliche, ärztlich geleitete Sprechstunden anbot. Ende 1915 wurde schliesslich die Stiftung Kantonal-bernisches Säuglings- und Mütterheim gegründet, die ein Heim am Oberweg im Altenbergquartier eröffnete. Fünfzehn Jahre später zog das Heim in einen Neubau in der Elfenau, der mit seinen markanten Rundungen und auffälligen Glasveranden als Musterbeispiel der Architektur der Moderne galt. «Wie ein weisser Ozeandampfer fügt sich das neue Haus in die grünen Hügelwellen der Elfenau ein», schrieb jüngst der mittlerweile pensionierte Pfarrer Ueli Tobler in einer Predigt.

Chefärzte im Nebenamt

Die gut hundertjährige Geschichte des kantonalen Säuglings- und Mütterheims ist die Geschichte einer medizinischen Revolution, und sie ist eng mit der Geschichte von Toblers Grossvater und Vater verknüpft. Dazu gehört auch die Ausbildung von Generationen von Säuglingskrankenschwestern in der Elfenau. Als das Heim gegründet wurde, starb im schweizerischen Durchschnitt fast jedes zehnte Neugeborene im ersten Lebensjahr. Fünfzig Jahre später traf es noch 20 von 1000 Neugeborenen. Innerhalb von fünfzig Jahren konnte die Säuglingssterblichkeit um vier Fünftel verringert werden.

Im Raum Bern war das Säuglings- und Mütterheim an diesem Fortschritt massgeblich beteiligt. Moderne Behandlungsmethoden, eine ausgewogene Ernährung und der Einsatz von Impfstoffen und Antibiotika spielten dabei eine wichtige Rolle. Umso erstaunlicher ist es, dass in den Perioden der beiden Chefärzte Walter (1919–1959) und Rolf Tobler (1959–1983) das Heim, das zunehmend Spitalcharakter annahm, im Nebenamt geführt wurde. «Mein Vater hat die Praxis betrieben, weil das Honorar der Stiftung nicht ausgereicht hat, um eine sechsköpfige Familie zu ernähren», sagt Ueli Tobler.

Konsultation am Frühstückstisch

So flossen im Hause Tobler Familien- und Berufsleben ineinander über. Ende der Fünfzigerjahre diente das damalige Domizil zugleich auch als Praxis. «Das Labor war neben der Küche», erinnert sich Tobler. Die Familie hat sich mit den Patienten Flur und Badezimmer geteilt. Später waren Praxis und Wohnung zwar räumlich getrennt – eine Abgrenzung zwischen Berufs- und Privatleben fand deswegen aber nicht statt. «Am familiären Frühstückstisch fanden telefonische Konsultationen statt», sagt Ueli Tobler. Sein Bruder Konrad ergänzt, dass dabei Hausbesuche über Mittag und am Abend vereinbart worden seien. Morgens sei der Vater im Spital und nachmittags in der Praxis tätig gewesen. Die «Telefonzentrale» des Familienbetriebs war Mutter Christel, eine promovierte Juristin, die sich ganz der Familie und dem Beruf ihres Mannes verschrieben hatte.

Das «Praxistelefon» war am Wochenende in Betrieb. Am Sonntagmorgen sei der Vater auf Visite im Spital gewesen, erinnert sich Ueli Tobler. Vor dem Sonntagsspaziergang um elf Uhr warteten die Geschwister im Empfangsbereich. Manchmal durften die Buben auf die Abteilungen, wo sie einen Blick auf die sogenannten Isoletten erhaschen konnten. Das Säuglingsheim war die erste Anstalt in der Schweiz, die ab Ende der Vierzigerjahre Brutkästen zur Pflege kleinster Frühgeborener einsetzte. «Wir durften uns aber nicht im Bettenbereich aufhalten», sagt Ueli Tobler. Besucherbereich und Pflegebereich seien aus hygienischen Gründen mit einer Glaswand abgetrennt gewesen.

Ende einer bewegten Epoche

Das Säuglingsspital Elfenau wurde 1983 in ein Pflegezentrum umfunktioniert. Fünf Jahre später entfernte Rolf Tobler das Schild bei seiner Praxis. Sein Sohn trifft als einstiger Landpfarrer im Seeland bis heute auf Menschen, die ihn auf seinen Vater und das Säuglingsspital ansprechen. Rolf Tobler und seine Frau Christel sollten sich noch einmal für Kinder engagieren, als nach dem Sturz der kommunistischen Diktatur in Rumänien die desolaten Zustände in den dortigen Heimen publik wurden. Mit dem Tod Rolf Toblers im letzten August ging auch eine bewegte Epoche in der Berner Kindermedizin zu Ende.

Literatur: Walter Tobler, Geschichte der Stiftung Kantonal-bernisches Säuglings- und Mütterheim 1915–1965. (Der Bund)