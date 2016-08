«Denkmalpflege soll unbequem sein»

Die Stadt Bern will rund einen Viertel der Gebäude aus dem Inventar des Denkmalschutzes streichen. Endlich, werden viele Bauherren sagen. Was sagen Sie, Herr Huber?

Man muss da unterscheiden. Die Reduktion ist eine politische Vorgabe der Stadtregierung an die Denkmalpflege. Dieser Druck ist ja auch im Kanton Bern da. Der andere Aspekt ist, dass die Kriterien neu einheitlicher festgelegt werden. Dies scheint mir, ohne dass ich jedes Detail kenne, gut gemacht.

Der Architekt Werner Huber. Bild: zvg.

Wird Bern nun einen Teil seines Charakters verlieren, wenn weniger Gebäude geschützt sind?

Nein. Die Stadt Bern hat mit ihrer langen Geschichte insgesamt eine hohe Baukultur und eine Denkmalpflege, die sich um das architektonische Erbe kümmert. Wichtiger als die Reduktion des Inventars scheint mir die Frage, was die Überarbeitung in fachlicher Hinsicht gebracht hat. Man hat ja auch neue Gebäude aufgenommen. Ich habe nicht den Eindruck, dass man mit der Rasenmäher-Methode Gebäude aus dem Inventar gestrichen hat, um sich Ärger zu ersparen. Zum Beispiel einfach die jüngsten Gebäude, weil deren Erhaltung schwieriger zu vermitteln ist.

Das Merzenackerquartier aus den 1980ern etwa ist neu im Inventar.

Manch einer, der sich jetzt freut, wird sich vielleicht wundern, welche Gebäude nun neu aufgenommen sind. Es ist jedoch wichtig, dass ein Inventar nachgeführt wird, weil die Baugeschichte fortgeschrieben wird. Denkmalpflege ist nicht statisch.

Die städtische Denkmalpflege galt bisher eher als stur. Sie hat zum Beispiel Leute erbost, die ihre Häuser besser isolieren wollten.

Die Frage ist, was sinnvoll ist. Es kann – aus denkmalpflegerischer, ja generell aus gestalterischer Sicht – auch falsch sein, eine Fassade zu isolieren, um Energie zu sparen. Es ist die Aufgabe der Denkmalpflege, manchmal unbequem zu sein, sonst braucht es sie gar nicht. Es ist die Politik, die ihr die Aufgabe erteilt hat, bewahrend zu wirken.

Die politische Priorität ist momentan, in der Stadt verdichtet zu bauen. Wird dies nun einfacher?

Im Einzelfall kann die Reduktion des Inventars dies erleichtern. Ich glaube aber nicht, dass dies einen spürbaren Einfluss haben wird. Da spielen andere Widerstände eine viel grössere Rolle. Verdichtung finden bekanntlich die meisten gut – aber nur, wenn sie nicht vor der eigenen Haustüre stattfindet.

Worauf ist zu achten, wenn man in der Stadt massiv verdichten will?

Wichtig ist, dass das Neue architektonisch besser wird als das Alte. Wenn man in einem Quartier mit schützenswerten Bauten verdichtet, muss man sich überlegen, welche Qualitäten es aufweist – und diese mit der Verdichtung stärken. (DerBund.ch/Newsnet)