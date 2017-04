Das Jardin im Berner Nordquartier schliesst sein Restaurant

Rund ums Berner Messegelände schiessen die Hoteltürme in die Höhe: Am Guisanplatz und demnächst auch in der Schönburg und in der Wankdorf City sprechen internationale Hotelketten die Kundschaft in fast allen Preislagen an. Für einen mittelgrossen Familienbetrieb wie das Hotel-Restaurant Jardin bedeutet dies eine grosse Herausforderung. «Wir müssen uns auf eine Nische beschränken», sagt Andreas Balz, der mit seinem Bruder Daniel das Hotel in dritter Generation führt.

Entgegen den Aussagen der Touristiker gebe es in der Stadt Bern keine Knappheit an Hotelbetten jenseits der üblichen Spitzenzeiten. Bern sei zwar keine Weltstadt. Aber der Markt sei auch hier «deutlich härter geworden», sagt Balz.

«Im Windschatten» der Grossen

Die Wirtefamilie will den Veränderungen des Marktes mit einer Nischenstrategie begegnen. Die Überlebenchancen seien nurmehr «im Windschatten» der Grossen intakt, sagt Balz. Konkret bedeutet dies, dass ab Herbst dieses Jahres aus dem Hotel-Restaurant Jardin ein reiner Hotelbetrieb werden soll. Gemäss Baupublikation ist der Umbau des heutigen Restaurants im Parterre und der Stube im ersten Stock in sechs Hotelzimmer geplant. Die Kapazität wird dadurch auf über 50 Betten in 24 Zimmern erhöht. In Küche und Service gehen Stellen verloren. «Das Hotel läuft hervorragend. Es subventioniert die Gastronomie seit Jahren», sagt der Wirt. Frühstück für die Hotelgäste und einen Getränkeausschank wird es weiterhin geben. Auch sollen die Gäste nach wie vor auf einen persönlichen Empfang zählen können.

Die Wirtefamilie begründet die Neukonzeption nicht nur mit der neuen Konkurrenz, sondern auch mit veränderten politischen Rahmenbedingungen. «Bei Matches und Grossveranstaltungen sind wir durch Strassensperrungen benachteiligt», sagt Balz. Vor zwei Jahren habe man sich daher zur Neukonzeption als Messehotel entschlossen. «Im Hinblick auf den Bau der neuen Multifunktionshalle auf dem BEA-Gelände ist das die Zukunft», sagt der Wirt. Dadurch will die Familie die beklagte Verkehrsberuhigung in einen Vorteil umwandeln. «Viele Hotelgäste schätzen es, bei offenem Fenster schlafen zu können.» Balz betont, dass aus dem Jardin kein Business-Appartement-Hotel entstehen soll. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von ein bis drei Nächten wird beibehalten.

Saal bleibt vorläufig erhalten

Mit der Schliessung des Jardin als Beiz geht im Nordquartier eine Ära zu Ende. Das Lokal war 1929 vom Grossvater der Gebrüder Balz unter dem Namen Militärgarten gegründet worden. Im Namen spiegelte sich das damalige Zielpublikum wieder, das auch in vielen benachbarten Beizen wie dem mittlerweile geschlossenen Dufour, dem verblichenen Bellevue und dem Alpenblick verkehrte. Mit dem veränderten Ausgehverhalten der Truppe und dem Auszug der Infanterie hat sich die Situation aber grundlegend verändert. «Diese Kundschaft ist für uns seit Jahrzehnten kein Faktor mehr», sagt Balz. Auch die Zeit der Discos im Jardin-Saal ging um die Jahrtausendwende definitiv zu Ende.

Nach wie vor beliebt ist das Lokal aber als Tagungsort vieler Vereine und Parteien. Daran soll sich vorläufig auch nichts ändern. Trotz einer Ausschreibung des Saals auf einem Immobilienportal ist laut Balz kein Verkauf an Dritte vorgesehen. Der Saal werde weiterhin an Vereine vermietet, sofern sie auf die Küche verzichten könnten, sagt Balz. (Der Bund)