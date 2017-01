Damit Sie bei Schnee und Eis im Velosattel bleiben

Velokuriere sind bei Wind und Wetter unterwegs. Was raten sie also, wenn die Strassen mit Schnee und Eis bedeckt sind? «Dann fahre ich übervorsichtig», sagt Luca Pitsch, Velokurier in Bern. Noch mehr als sonst «schaue ich für alle». Das heisst, er versuche, das Verhalten der anderen, insbesondere der Autofahrer, stets zu antizipieren.

Bei einem Zusammenstoss nütze es einem Velofahrer nämlich nichts, wenn er im Recht sei. «Wir ziehen immer den Kürzeren.» Zu beachten seien vor allem die längeren Bremswege der Autos. Er stelle dieser Tage aber fest, dass die allermeisten Autofahrer sehr vorsichtig und rücksichtsvoll unterwegs seien.

Und fahrerische Tricks? Bei schwierigen Passagen sei es wichtig, sagt Pitsch, möglichst geradeaus zu fahren, also keine Kurven einzuleiten. In Kurven treten seitliche Kräfte auf, das Fahrrad droht wegzurutschen. Je schneller man unterwegs sei, desto grösser seien diese Kräfte. Das Tempo generell etwas zu drosseln, insbesondere vor Kurven, sei bei solchem Wetter keine schlechte Idee, sagt Pitsch.

Mit dem Luftdruck arbeiten

Mit vorsichtigem und gekonntem Fahren allein ist es aber noch nicht getan. In technischer Hinsicht lässt sich ebenfalls einiges herausholen. In der kalten Jahreszeit sei es empfehlenswert, spezielle Reifen aufzuziehen, sagt Pitsch. Dabei komme es nicht allein auf das Profil an. Wichtig sei eine geeignete Gummimischung. Bleibe der Reifen auch bei kalten Temperaturen weich und klebrig, verbessere das die Haftung merklich.

Einzelne Velokuriere würden sogar für das vordere und das hintere Rad unterschiedliche Reifen verwenden. Eine Rolle spiele auch der Luftdruck: Ein weniger stark aufgepumpter Reifen habe eine grössere Auflagefläche; auf Schnee erhöhe sich damit die Haftung. Auf blankem Eis aber nütze das alles nichts mehr, sagt Pitsch. Da wären dann Reifen gefragt mit Spikes, also Metallnadeln. Darauf verzichte er aber persönlich.

Der «Top Contact» von Continental bleibt auch bei Kälte weich (Bild links). Foto: zvg

Der «Ice Spiker pro» von Schwalbe: Das Beispiel eines Velo-Spikepneus (Bild in der Mitte). Foto: zvg

Zum Vergleich der Sommerpneu «Kojak» (Schwalbe): Null Grip auf Schnee (Bild rechts). Foto: zvg

Kette ölen und nicht verkrampfen

Bei den Alltagsfahrern scheinen sich Winterveloreifen noch nicht durchgesetzt zu haben. «Die meisten achten da nicht speziell darauf», sagt Michel Tobler vom Velokurier-Laden in der Berner Lorraine. Allerdings: Bei solch prekären Strassenverhältnissen bleibe das Fahrrad nicht selten zu Hause. Oder wer ein Zweitvelo im Keller habe, steige auf dieses um – um das erste zu schonen.

Salzmatsch stellt für Fahrräder in der Tat ein Problem dar. «Die Pflege der Kette ist das Wichtigste», sagt Tobler. Bei Wetterverhältnissen wie sie jetzt herrschen, müsse man sie regelmässig mit Wasser abspülen und ölen – «und zwar mit richtigem Kettenöl». Dieses sei druckbeständig; bei Fahrradketten sei dieser Faktor der entscheidende. Tobler hat schliesslich noch einen fahrtechnischen Tipp: «Nicht verkrampfen, wenns schwierig wird», sagt er. Sonst werde das Fahrrad in ein starres System verwandelt. Sein Fazit für neuralgische Stellen: «Locker bleiben und ohne Lenkerausschläge drüberbrettern.» (Der Bund)