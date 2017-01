Christoph Zimmerli einstimmig als Berner Stadtratspräsident gewählt

Erste Vizepräsidentin wird Regula Bühlmann (GB), zweiter Vizepräsident Philip Kohli (BDP). Die Wahl von Christoph Zimmerli und den zwei Vizepräsidenten fiel am Donnerstag einstimmig aus. Zimmerli übernimmt das Amt vom Sozialdemokraten Thomas Göttin. Zimmerli wird im laufenden Jahr die Stadtratssitzungen leiten und das Parlament gegen aussen repräsentieren. Das Präsidium wird gemäss einem Turnus bestellt, den die Parteien vereinbart haben.

«Eine der wichtigsten Aufgaben des Stadtparlaments ist, das Wohlergehen unserer Einwohnerinnen und Einwohner nie aus den Augen zu verlieren», sagte der neue Stadtratspräsident Christoph Zimmerli in seiner Antrittsrede. Er motivierte die Stadträtinnen und Stadträte denn auch zugleich, aktiv den Kontakt zur Bevölkerung zu pflegen und ihre Sorgen ernst zu nehmen. Damit will er auch dem «bröckelndem Vertrauen in Institutionen» entgegenwirken.

Zudem will der 46-Jährige den Fokus in der kommenden Legislatur auf den Inhalt und Sachgeschäfte legen - nicht auf Personenkult. Dies darf nicht zuletzt als eine Anspielung auf die vergangenen US-Wahlen verstanden werden. Dass er diese Ansage ernst meint, zeigt, dass der neue Stadtratspräsident Ende Jahr die beste Rede mit einem von ihm eigens neu kreierten Preis belohnen. Zimmerli ist seit 2006 Mitglied des Stadtrats der Stadt Bern. Seit mehr als sieben Jahren hat er zudem das Amt des Vizepräsidenten der FDP der Stadt Bern inne. Beruflich ist der vierfache Familienvater als Rechts- und Wirtschaftsanwalt tätig.

15 neue Parlamentarier

Mit der Sitzung vom Donnerstag startete das Berner Stadtparlament in die neue Legislatur, die bis 2020 dauert. 15 Stadträtinnen und Stadträte sind neu dabei. Erstmals haben es die Jungsozialisten gleich mit zwei Vertretern in den Berner Stadtrat geschafft. Insgesamt hat die Linke in den Stadtratswahlen vom vergangenen November zugelegt. (mon/sda)