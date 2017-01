Chinas starker Mann wird wohl nur leicht gereizt

Geht es um Tibet, so ist die chinesische Staatsführung nicht für konfuzianische Gemütsruhe bekannt. Als beim letzten offiziellen Staatsbesuch am 25. März 1999 tibetische Aktivisten auf Hausdächern beim Berner Bundesplatz standen, verlor Jiang Zemin, der damalige Staatspräsident Chinas, die Contenance und stauchte Bundespräsidentin Ruth Dreifuss zusammen, sie sei nicht fähig, ihr Land zu führen. Nur mit Mühe und einem Bergkristall aus Adolf Ogis Hosensack konnten die Wogen geglättet werden (siehe «Bund» vom Montag). Nun, fast 18 Jahre später, will man es beim Besuch von Xi Jinping am 15. und 16. Januar auf keinen Fall zu einem neuerlichen Eklat kommen lassen – um die aufgegleiste «innovative strategische Partnerschaft» nicht zu gefährden.

Sympathien für Exil-Tibeter

Trotz der Vorgeschichte hat der Gemeinderat der Stadt Bern eine Kundgebungsbewilligung für die tibetische Gemeinschaft in Aussicht gestellt, wie Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) auf Anfrage bestätigt. Es habe eine Güterabwägung stattgefunden. «Auf der einen Seite steht für unser Land wirtschaftlich einiges auf dem Spiel, auf der anderen Seite ist die Meinungsäusserungsfreiheit hoch zu gewichten», erklärt Nause. Konkret bedeutet das: Die Exil-Tibeter dürfen zwar demonstrieren, Xi Jinping wird aber nichts davon mitbekommen, denn die Kundgebung findet zwischen 10 und 12 Uhr am Sonntagvormittag vor seinem Eintreffen in Bern statt. Zudem ist der untere Waisenhausplatz, wo die Demonstration abgehalten wird, einige hundert Meter vom abgesperrten Sektor entfernt. «Wir haben in einem konstruktiven Dialog einen Kompromiss gesucht und gefunden», sagt Nause.

Thomas Büchli, Präsident der Gesellschaft schweizerisch-tibetische Freundschaft GSTF, spricht von einem sehr intensiven Kontakt und mehreren Sitzungen, bis man die Bewilligung erhalten habe. «Vonseiten der Stadtregierung wurde unserem Anliegen aber eine sehr grosse Sympathie entgegengebracht.» Er verweist auf eine Medienkonferenz, die am Freitag stattfinden soll. Bereits im Umlauf ist eine Petition von schweizerischen Menschenrechtsaktivisten, die sich an das Parlament, den Bundesrat und das WEF richtet, um China zur Einhaltung der Menschenrechte zu bewegen. Xi Jinping wird nach dem Besuch in Bern nach Davos ans WEF weiterreisen.

Zur Frage, ob die Art und Weise der Kundgebung den chinesischen Vorstellungen entspricht, nimmt das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA nur verklausuliert Stellung: Man stehe mit der chinesischen Seite im engen Kontakt und beziehe alle Aspekte mit ein, um den bestmöglichen Ablauf zu ermöglichen, heisst es. Bei der Bewilligung für die Kundgebung stand auch die Glaubwürdigkeit der Stadtregierung auf dem Spiel. Die tibetische Gemeinschaft ist in der Schweiz und auch in Bern stark verankert. Im Oktober letzten Jahres besuchte der Dalai Lama das Haus der Religionen in Bern und traf dabei auch mit dem Ende 2016 abgetretenen Stadtpräsidenten Alexander Tschäppät (SP) zusammen. Schon damals nahm man Rücksicht auf chinesische Empfindlichkeiten und verzichtete auf einen offiziellen Empfang.

Der Besuch in Bern findet unter starken Sicherheitsvorkehrungen statt. Das Bundeshaus wird vom Casino-Parking bis zur Christoffelgasse grossräumig von der Polizei abgesperrt. In welcher Form die Absperrung erfolgt, will die Kantonspolizei «aus taktischen Gründen» nicht vorher kommunizieren. Die Sperrung dauert vom Sonntagmorgen um 6 Uhr bis circa 14 Uhr am Montag. Auch ausserhalb des abgesperrten Sektors sei mit Personenkontrollen zu rechnen, teilte die Polizei mit. Anwohnerinnen und Anwohner müssen aus Sicherheitsgründen die Fenster geschlossen halten.

Eisbahnbetreiber wollen Geld

Einschränkungen gibt es auch beim öffentlichen Verkehr. Zudem bleibt das Casino-Parking geschlossen und auch die Eisbahn auf dem Bundesplatz muss vorübergehend den Betrieb einstellen. Das geplante Country-Konzert von Buddy Dee wird auf den Samstag vorverschoben. «Das nehmen wir in Kauf, es hat keinen Sinn sich zu ärgern», sagt Mario Imhof von der Betreiberfirma. «Wir befinden uns in der Hochsicherheitszone.» Dank einer Spezialbewilligung dürfen er und Mitbetreiber Jimy Hofer auch am Sonntag den Bundesplatz betreten, um das Eis und die Technik der Eisbahnanlage zu kontrollieren. Auch der Restaurantbetrieb muss vorübergehend ruhen. Für die Einnahmeausfälle werde man eine Entschädigung verlangen, sagt Imhof. Am Sonntag wird in Bern zudem das Gala-Dinner abgehalten, zu dem auch das Stadtoberhaupt eingeladen ist. Da am Sonntag in der Stichwahl die Entscheidung zwischen Ursula Wyss (SP) und Alec von Graffenried (GFL) fällt, nimmt Reto Nause als derzeitiger Interims-Stadtpräsident am Dinner teil. Nur die Kleiderordnung macht ihm Sorgen: «Ich muss noch einen Smoking organisieren», sagt er. (Der Bund)