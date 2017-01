Briefwahl boomt vor dem 2. Wahlgang

Am Dienstag vor dem zweiten Wahlgang sind bei der Staatskanzlei bereits 32'000 Couverts eingegangen. Eine hohe Zahl. Zum Vergleich: Eine Woche vor dem ersten Wahlgang haben von den 84'000 stimmberechtigten Bernern lediglich 19'500 ihren Wahlzettel abgeschickt. Ob die Beteiligung vom ersten Wahlgang geknackt wird, ist jedoch nicht sicher. «Zuverlässige Prognosen zur Wahlbeteiligung sind erfahrungsgemäss schwierig», sagt Vize-Stadtschreiberin Monika Binz. Grundsätzlich erwartet sie aufgrund der bereits eingetroffenen Wahlzettel eine «eher höhere» Stimmbeteiligung.

Wem wird die voraussichtlich hohe Wahlbeteiligung in die Karten spielen? «Es ist schwierig, darauf eine Antwort zu geben», sagt Politologe Georg Lutz. Die Gründe dazu sieht er eben gerade an der sich abzeichnenden hohen Beteiligung. «Dass bereits so viele Wahlcouverts abgeschickt wurden, zeigt dass die Mobilisierung auf beiden Seiten zu funktionieren scheint.» Dadurch sei ein sehr knappes Resultat zu erwarten.

Bürgerliche und rechte Parteien haben ihre Wahlempfehlung für Alec von Graffenried herausgegeben. Ob dies die Wahl entscheiden kann, ist für Lutz fraglich. «Von Graffenried müsste als Mitglied einer linken und grünen Partei viele bürgerliche Wähler an die Urne bewegen, damit das entscheidend wird.» (mer)