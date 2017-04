Brand im Bremgartenwald unter Kontrolle

Im Berner Bremgartenwald ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Der Rauch liess sich offenbar bis ins Länggassquartier riechen. Drei Tanklöschfahrzeuge sowie die Polizei waren im Einsatz. Walter Zysset von der Berufsfeuerwehr Bern bestätigt auf Anfrage den Einsatz. «Es handelt sich um einen Flächenbrand», so Zysset. Ein Bereich von zirka 200 mal 200 Meter sei in Flammen gestanden.

Inzwischen hat die Feuerwehr den Waldbrand laut Stefanie Gerber von der Burgergemeinde Bern unter Kontrolle. Mehr könne sie nicht sagen. Noch seien die Folgen nicht abschätzbar. Auch mit einer Wertung der Ereignisse hält sie sich zurück: «Wir warten ab, bis wir näheres wissen.»

Die Feuerwehr informierte vor Ort kurz. Zur Ursache konnte sie noch nichts sagen. Laut Augenzeugen ist das Feuer in unmittelbarer Nähe der Unterkunft der Aussteiger ausgebrochen, die in Bern als «Waldmenschen» bekannt sind. Ob allenfalls die Waldbewohner für das Feuer verantwortlich gemacht werden könnten, ist laut Feuerwehr derzeit noch völlig unklar. Sicher aber habe die Trockenheit des Waldes zum Brand geführt.

Waldbrandrisiko erhöht

Die Gefahrenstufe punkto Waldbrände wurde für den Kanton Bern letzten Mittwoch auf «mässig» angehoben. Am Samstagabend kam es im Berner Jura, in Champoz, bereits zu einem kleineren Waldbrand. Schweizweit ist wegen des trockenen Frühlings die Waldbrandgefahr erhöht.

