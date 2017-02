Brand am Berner Bärenplatz

Das Restaurant Gfeller bleibe am Sonntag geschlossen, erklärte ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage. Grund dafür ist ein Küchenbrand in der Nacht auf Sonntag, welcher Sachschaden von mehreren zehntausend Franken verursacht hat. Der Sprecher liess offen, ob der Betrieb am Montag mit reduziertem Angebot wieder aufgenommen werden kann. Betroffen ist auch die benachbarte Brasserie «Chez Moules-Edy». Das französische Restaurant bleibt mit kleinerer Speisekarte offen. Beide Lokale gehören zu den stark frequentierten Betrieben an der sogenannten «Front» in der Nähe des Bundeshauses.

Nach Angaben der Berufsfeuerwehr Bern ging der Brandalarm am Sonntag kurz vor 02.30 Uhr ein. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine starke Verrauchung mehrerer Restaurationsbetriebe fest. Den Brand lokalisierten sie in der sogenannten Parterre-Küche, von wo aus das Restaurant Gfeller bedient wird. Das Feuer war durch eine selbständig geborstene Wasserleitung bereits gelöscht. In einer mehrstündigen Aktion wurden die Gebäude mit Hochleistungslüftern entraucht und das ausgelaufene Wasser aufgenommen.

Die Kantonspolizei Bern nahm Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach Angaben des Restaurants gehen die Spezialisten davon aus, dass der Brand durch einen Defekt an einem Kabel oder einer Steckdose ausgelöst wurde. «Ich bin froh, dass niemand verletzt wurde», erklärte Geschäftsführer Christian Gfeller. (sbe/sda)