Blindenheim hat jahrelang Lohnzulagen nicht bezahlt

Es ist ein erstaunlicher Fall, den die Gewerkschaftszeitung «Work» in ihrer jüngsten Ausgabe publiziert. Das Blinden- und Behindertenzentrum in der Länggasse muss Angestellten Zulagen von rund 100'000 Franken nachzahlen, die diesen seit 2009 nicht korrekt ausbezahlt worden sind. Erst nach Interventionen einer Gruppe von Beschäftigten und der Gewerkschaft Unia habe die Geschäftsleitung den Fehler eingeräumt. Auf Anfrage bestätigt die Vorsitzende der Geschäftsleitung, Susanna Wittwer, in einer schriftlichen Stellungnahme, dass nachträglich 108'000 Franken an rund 360 aktuelle und ehemalige Mitarbeiter ausbezahlt werden. Es handle sich um sogenannte Inkonvenienzzulagen während Ferien und Krankheit für den Zeitraum von 2009 bis 2015. Diese Zulagen sind laut Wittwer zwar abgerechnet, aber nicht ausbezahlt worden. Und zwar aufgrund eines «Systembeziehungsweise Programmierfehlers» in der Lohnabrechnung. «Es tut mir leid, dass dieser Fehler passiert ist», hält Wittwer in ihrer Stellungnahme dazu fest, «und dafür habe ich mich entschuldigt.»

«Psychologisch unter Druck»

Warum aber wurde dieser Fehler jahrelang nicht bemerkt? Wittwer erklärt dies damit, dass die Zulage ja korrekt auf den Lohnabrechnungen stand. «Weil alle Daten sichtbar vorhanden waren und ausgewiesen wurden, blieb der Fehler in der Tiefe der Programmierung über die Jahre unbemerkt.» Erst als die Summen mit dem Taschenrechner nachgerechnet worden sind, habe man den Fehler entdeckt.

Laut dem Bericht in «Work» hatte eine Mitarbeiterin allerdings schon vor Jahren die Personalabteilung auf Unstimmigkeiten in der Lohnabrechnung aufmerksam gemacht. Eine andere Mitarbeiterin beklagte sich, Wittwer habe versucht, die Frauen, die Aufklärung forderten, «psychologisch unter Druck zu setzen». Der beteiligte Unia-Gewerkschaftssekretär Alain Gysin bezeichnet Wittwer als «harte Verhandlungsführerin, die mit allen Wassern gewaschen ist».

Wittwer sieht dies anders. Zum Vorwurf der psychologischen Druckversuche schreibt sie: «Dem war nicht so, respektive das war nie die Absicht.» Indirekt bestätigt sie allerdings, dass zumindest das Gespräch mit der Gewerkschaft eher rau war. «Wenn ich klare Worte gesprochen habe, dann gegenüber dem Vertreter der Unia.» (DerBund.ch/Newsnet)