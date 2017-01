Berner Busse sollen auch nach Mitternacht noch fahren

Der Kanton hat bezüglich des öffentlichen Verkehrs einiges vor. Für die Jahre 2018 – 2021 hat der Regierungsrat dem Grossen Rat einen Kredit von 194 Millionen Franken beantragt. Laut Mitteilung soll gerade in Bern, Biel und Thun das Angebot ausgebaut werden.

In der Stadt Bern sind in diesem Zusammenhang einige Änderungen vorgesehen, wie eine Anfrage bei der Verkehrsdirektion ergibt. Allen voran auf der Tramlinie 9 und der Buslinie 10: Im Umfeld des Guisanplatzes entstehen in den nächsten Jahren 2'700 neue Arbeitsplätze der Bundesverwaltung. Zu den Hauptverkehrszeiten will der Regierungsrat die Linie 9 Richtung Guisanplatz daher mit Gelenkbussen verdichten. Auf der Linie 10, die ohnehin schon an der Kapazitätsgrenze ist, sollen zu Spitzenzeiten zusätzliche Kurse zwischen Köniz Schloss und Ostermundigen Wegmühlegässli eingerichtet werden.

Busse bis 1 Uhr früh

Laut Verkehrsdirektion soll in der Stadt Bern zusätzlich die Betriebszeit verlängert werden. Die Hauptlinien sollen bis etwa 1 Uhr früh ausgedehnt werden, so dass Zugauskünfte nach Mitternacht abgenommen werden.

Die Buslinie 11 soll zudem bis zum Warmbächliweg verlängert werden, die Linie 29 (Niederwangen Bahnhof - Köniz - Kleinwabern) neu konzipiert werden: Grundkurse, die zusätzlich das Gebiet Ried erschliessen, sowie beschleunigte Kurse im Halbstundentakt.

Einen Kürzungsplan gibt es in der Stadt Bern einzig auf der Linie 31 zwischen Europaplatz und Niederwangen Bahnhof. Die Auslastung der Linie sei ungenügend, die Verdichtungen über Mittag sollen daher gestrichen werden.

(gbl)