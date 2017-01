Baubeginn für Bahnhof-Ausbau verzögert sich

Anfang Februar letzten Jahres war man beim Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) optimistisch: Der RBS rechne damit, bis Ende 2016 eine Bewilligung für den Bau des neuen Tiefbahnhofs zu erhalten, sagte damals eine Sprecherin gegenüber dem «Bund». Ein Jahr später sind die Einspracheverhandlungen aber noch im Gang. Das Verfahren dauere länger als erwartet, sagt RBS-Sprecherin Christine Schulz-Dübi. «Wir hoffen, im Frühling die Baubewilligung zu erhalten.» Der RBS lege Wert auf einvernehmliche Lösungen, so die RBS-Sprecherin.

Streitpunkte Lärm und Sicherheit

Im Rahmen des Projekts «Zukunft Bahnhof Bern» (ZBB) ist der Bau eines neuen RBS-Tiefbahnhofs und eines neuen Bahnhofzugangs samt Passerelle zwischen der Grossen Schanze und dem Bubenbergplatz geplant. Die Bauarbeiten sollen bis ins Jahr 2025 dauern. Gegen das Projekt ZBB sind beim Bundesamt für Verkehr (BAV) insgesamt 43 Einsprachen eingegangen. 26 davon richten sich gegen den RBS-Teil des Bahnhofausbaus, 17 weitere gegen den Ausbau des SBB-Teils. Bei den Einsprachen geht es nicht um eine grundsätzliche Opposition, sondern darum, die negativen Auswirkungen der Bauarbeiten möglichst gering zu halten.

Unter den Einsprechenden sind etwa die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) und der Henkerbrünnli-Leist. Die Finma kämpft gegen eine 12 Meter hohe Lastwagenrampe vor ihrem Sitz an der Laupenstrasse 27, über die der Lastwagenverkehr zu einem der unterirdischen «Angriffspunkte» für den Bau des neuen RBS-Tiefbahnhofs rollen soll. Der Henkerbrünnli-Leist macht sich Sorgen wegen eines weiteren «Angriffspunkts» beim Henkerbrünnli und der in diesem Zusammenhang geplanten Platzierung eines Betonmischwerks im Hirschenpark unterhalb des Bierhübeli. Beim Henkerbrünnli-Leist war niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Bei der zuständigen Quartierkommission Länggasse (QLä) wird betont, dass beim Hirschenpark und auf der Tiefenaustrasse die Verkehrssicherheit für Fussgänger und Velofahrende gewährleistet werden müsse. «Die Situation war schon bei den Sanierungsarbeiten an der Tiefenaustrasse eher prekär», sagt Geschäftsführer Daniel Blumer.

SBB geben sich zuversichtlich

Auch im Bereich der Grossen Schanze sei die «Übersichtlichkeit und Sicherheit für Passanten und Verkehrsteilnehmende» ein Anliegen, sagt Blumer. In unmittelbarer Nähe des Hauptgebäudes der Universität ist eine weitere grössere Baustellen-Installation geplant. QLä-Vorstandsmitglied Simon Zurbrügg ergänzt, dass es insbesondere darum gehe, den Baustellenverkehr möglichst gering zu halten. Bis die Bagger auffahren, dürfte es nun aber noch ein paar Monate länger dauern. «Die SBB sind zuversichtlich, in der zweiten Hälfte 2017 mit dem Bau beginnen zu können», sagt SBB-Mediensprecher Reto Schärli auf Anfrage. (Der Bund)