Basiert Bern auf einem Schwindel?

Umfassende Rechte mit der goldenen Handfeste

Die Handfeste gilt als eine Art erste Verfassung. Sie garantierte nicht nur Berns Freiheiten, sie regelte auch das Zusammenleben der Bürger.



1218 war der Stadtgründer, Herzog Berchtold von Zähringen, kinderlos gestorben. Bern hatte also ein grosses Interesse daran, Selbstständigkeit und Autonomie zu dokumentieren und damit die eigene Position zu untermauern. Eine nahtlose Anknüpfung wäre sicher von Vorteil gewesen, um sich als legitime Rechtsnachfolgerin darstellen zu können und keinem Herrn als dem König untertan zu sein.



Der Status der Reichsunmittelbarkeit war begehrt, weil er eine weitgehende Autonomie und andere Privilegien mit sich brachte. Der Handfeste, die in lateinischer Sprache abgefasst ist, kommt ein besonderer Stellenwert zu: Sie gilt als eine Art erste Verfassung Berns. Der Chronist Konrad Justinger hat sie um 1400 auf Deutsch übersetzt. Als Handfeste wird eine Urkunde bezeichnet, die dazu bestimmt war, dem Berechtigten ausgehändigt zu werden.

Auch wenn es sich um eine Fälschung handelt, wie neue wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, so ist der Inhalt nicht einfach frei erfunden. In diesem Zusammenhang wird von einer «pia fraus» gesprochen, also von einem frommen Betrug, mit dem bereits bestehende, gewohnheitsmässige Rechte verbrieft werden, um eine legislatorische Lücke zu schliessen.



Immerhin hatte der staufische König Friedrich II. auch ein gewisses Interesse an einem reichsunmittelbaren Bern, um ihm feindlich gesinnte Adelsgeschlechter an Aufstieg und Machtzuwachs zu hindern. Auch gewährte Friedrich II. den Waldstätten Uri (1231) und Schwyz (1240) Privilegien.



Freier Verkauf und Handel



Die Rechte sind ausserordentlich umfassend und gehen bis ins Detail. So heisst es etwa darin, dass der König alle Bürger der Stadt in Herrschaft und Schirm des heiligen Reiches empfangen werde. Es wird auch eine Garantie dafür gegeben, dass man die Stadt nicht dem Reich entfremden werde. Als Zins wird festgelegt, dass von jeglicher Hofstatt, die hundert Füsse lang und sechzig Füsse breit ist, jährlich zwölf Pfennige an den König entrichtet werden sollen und dass die Bürger sonst von allen Verpflichtungen frei seien.



Verzeichnet sind in der Handfeste aber nicht nur die Rechte und Freiheiten der Stadt gegenüber dem Reich, sondern auch die Rechte der Bürger. So heisst es, dass niemand ohne Urteil ins Gefängnis gesteckt werden dürfe. Auch die Handels- und Gewerbefreiheit kommt vor, indem ein Bürger sein Gut oder sein Haus nach freiem Ermessen nutzen, verkaufen oder verschenken dürfe. Eine breite Palette von Themen wird behandelt, auch der Jahrmarkt und die Münzprägung, welche um 1225 ihren Anfang genommen hat, sind aufgeführt.



Sogar eine Bestimmung über die Nutzung des Waldes fehlt nicht. Man verleihe mit königlicher Freiheit auch den Wald, der da heisse Bremgarten. Auch vom Forst ist im gleichen Absatz die Rede. Beschrieben werden weiter die Ämter und Räte der Stadt Bern. Hier bestätigt der König, dass er in die Besetzung der Ämter nicht eingreifen werde. Weitere Bestimmungen betreffen das Erbrecht oder Streitigkeiten mit Verletzungs- oder Todesfolge.



Ein Blankocheck zum Schluss



Unverfroren mutet an, dass in den letzten Abschnitten der Urkunde sogar zukünftige Rechte garantiert werden, welche die Stadt zu Nutzen und Ehre noch beschliessen werde. Zur Unterzeichnung eines solchen Blankochecks hätte sich wohl kein König hergegeben. Am Kolloquium an der Universität Bern vom Freitag wurde auch kritisch vermerkt, dass der «Pluralis Majestatis» fehle. Der König aber hätte in jedem Fall in der «Wir»-Form gesprochen. Ein weiteres verräterisches Indiz, dass nicht alles mit rechten Dingen zuging, sind die beiden ausgesparten Stellen am unteren Rand des Pergaments.