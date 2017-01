Autos beschädigt, Scheiben eingeschlagen

In der Stadt Bern haben am frühen Samstagmorgen vier bis fünf Männer, teils vermummt, in der Effinger-, der Schwarztor- und der Brunnmattstrasse Autos, Schaufenster- und Fensterscheiben sowie Kehrichteimer und ein mobiles WC beschädigt.

Wie die Kantonspolizei mitteilte, hat sie Ermittlungen zur Täterschaft und zur Höhe des entstandenen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)