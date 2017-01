Aus dem Spital Belp wird ein Altersheim

Wieder ein Spital weniger. Dieses Mal ist es eines, das zwar Spital heisst, aber eigentlich schon länger keines mehr ist: Das seit einigen Jahren zur Inselgruppe gehörende Spital Belp ist schon länger auf geriatrische Rehabilitation spezialisiert und beherbergt zudem ein Altersheim. Nun hat die Spitalgruppe beschlossen, die geriatrische Rehabilitation ans Berner Tiefenauspital zu verlegen. Dort soll die bestehende Abteilung ergänzt werden, in welcher bereits bisher betagte Menschen internistisch oder chirurgisch behandelt werden.

Geschäftsführer Holger Baumann spricht von einem «runden» Angebot, das dem geriatrischen Trend entspreche, «alles an einem Standort anzubieten.» Wann genau der Umzug stattfindet, kann Baumann nicht sagen. Das hänge unter anderem davon ab, ob und wann man im bestehenden Stadtspital Kapazitäten schaffen könne. Spätestens 2022 soll der Umzug aber über die Bühne gehen: Zu diesem Zeitpunkt will die Inselgruppe ihren geplanten Neubau eröffnen. Dieser soll das alte Spital ersetzen.

Geschäft am Tiefenau harzt

Die Stärkung der Geriatrie, ein demografisch bedingter Wachstumsmarkt, ist Teil der strategischen Neuausrichtung des Tiefenauspitals, die im letzten Jahr ausgearbeitet worden ist. Das Konzept umfasst neben der geriatrischen Rehabilitation auch die bestehende Akutsomatik sowie einen ausgebauten ambulanten Bereich. Mit der neuen Strategie soll der Geschäftsgang verbessert werden. «Mit diesem sind wir nicht zufrieden», sagt Baumann. Positiv stimme ihn, dass man 2016 die Patientenzahl gegenüber dem Vorjahr um zwölf Prozent habe steigern können. Gleichwohl: Auch dies sei zu wenig. Der Grund für die Schieflage des Tiefenauspitals ist unter anderem mehreren unzufriedenen Ärzteteams geschuldet. Diese haben vor mehreren Jahren zur Konkurrenz gewechselt – die Nachwirkungen sind bis heute zu spüren. Auch in der Geriatrie musste die Inselgruppe 2015 den Abgang der gesamten geriatrischen Fachkräfte hinnehmen. Diese wechselten vom Zieglerspital an die kleine, aber expandierende Klinik Siloah in Gümligen. Dem Team gelang es dort, ein neues Alterszentrum sofort zu etablieren.

Die Inselgruppe schloss drauf das ganze Zieglerspital – die Geriatrieangebote der Gruppe wurden auf die Standorte Inselspital, Tiefenau und Belp verteilt. Eine gute Lösung, fanden die Verantwortlichen – damals. Wegen der starken Konkurrenz im Siloah blieb der Inselgruppe aber keine andere Wahl, als sich verstärkt auf die Akutgeriatrie und die Nachbehandlung der betagten Patientinnen und Patienten zu fokussieren. Baumann macht denn auch keinen Hehl daraus, dass das neue Modell im Tiefenauspital nicht jenem umfassenden Konzept entspricht, das einst im Zieglerspital angeboten wurde.

Keine Entlassungen geplant

Die Inselgruppe betont, dass der Standort Belp nicht geschlossen werden soll. Es ist geplant, das Altersheim mit der Langzeitpflege weiterzubetreiben. Dies will die Inselgruppe aber nicht selbst tun. Sie sucht nach einem Betreiber, der das Heim künftig führen wird. Die Gewerkschaften stellen derweil die Forderung auf, dass das Personal des Altersheims auch künftig einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) unterstellt sein müsse. Da man noch nicht weiss, wer das Heim übernimmt, will sich Baumann dazu nicht im Detail äussern. Er verweist aber auf das Pflegezentrum Elfenau, das nun ebenfalls privat betrieben wird. Dort habe die Inselgruppe den privaten Anbieter zu einem GAV verpflichtet. Gemäss Baumann wird die Umstrukturierung zu keinen Entlassungen führen. (Der Bund)