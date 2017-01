Auf der Schützenmatte läuft es anders als in Stuttgart

Petitionen, Demonstrationen, Ausschreitungen: Das Bahnprojekt Stuttgart 21 zeigt, was passieren kann, wenn Bürgerinnen und Bürger bei Vorhaben kaum mitreden können. Daher werden heute immer mehr Begleitgruppen eingesetzt, Foren abgehalten oder Workshops durchgeführt – auch in der Stadt Bern. Bei der Planung Schützenmatte läuft es so, bei der Velo-Offensive oder beim Stadtentwicklungskonzept ebenfalls. Gemeinderätin Ursula Wyss (SP) liess unlängst verlauten, sie wolle bei der Umsetzung von Grossprojekten die Bevölkerung besser einbeziehen.

Auch in der Agglomeration ist der Trend spürbar. Muri erarbeitete ein neues Entwicklungspapier und hielt dabei «Werkstattgespräche» ab. In Worb gab es Foren zur Ortsplanungsrevision, weil das Vorgängerprojekt von den Stimmberechtigten abgelehnt worden war.

Jetzt kritisiert aber der Berner FDP-Stadtrat Christoph Zimmerli die sogenannten partizipativen Verfahren. «Demokratiepolitisch ist es schwierig, Quasi-Organe einzuschalten, die Resultate schaffen, bevor der Stadtrat als zuständiges Organ entschieden hat», sagte er am Donnerstag im «Bund». Bei wichtigen Projekten wie der Planung Schützenmatte sollte in der Vorphase auch das Parlament involviert werden.

«Ungewöhnliche» Kritik

SP-Stadtrat David Stampfli ist anderer Meinung. Für ihn sind Begleitgruppen und Foren wichtig. Er hofft, dass es solche auch bei der weiteren Planung des Viererfelds geben wird. Die Leute aus den betroffenen Quartieren lieferten «wertvolle Inputs», sagt Stampfli. Verwaltung und Politik könnten nicht immer an alles denken. «Am Ende entscheidet aber immer noch der Stadtrat.» Dieser habe sich etwa mehrfach für die Aufhebung der Parkplätze auf der Schützenmatte ausgesprochen – gegen den Willen der FDP. Stampfli vermutet, dass Zimmerli aufgrund dieser Niederlagen das Verfahren kritisiert.

Professor Reto Steiner, Geschäftsführer des Schweizerischen Instituts für öffentliches Management in Bern, findet Zimmerlis Kritik «ungewöhnlich». Durch partizipative Verfahren werde die Minderheit «gestärkt». Sie habe mehr Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Steiner ist ein Befürworter dieser Verfahren: «Es ist fatal, Geschäfte im stillen Kämmerlein vorzubereiten.» Dies könne zu Problemen führen. Er nennt als Beispiel das Fussballstadionprojekt in Zürich, welches am Widerstand der Umweltverbände scheiterte. Es sei wichtig, Bürger und Direktbetroffene frühzeitig einzubinden. «Das Ziel muss sein, breit abgestützte Vorlagen zu erhalten.»

In Europa ist gemäss Steiner die Bürgerbeteiligung derzeit das wichtigste Reformthema. In der Schweiz ist der Bedarf weniger gross, aufgrund der langen Tradition der direkten Demokratie. Aber auch hier habe die Bedeutung seit Ende der 1990er-Jahre zugenommen. Kritik gibt es trotzdem. Laut Steiner wird am meisten bemängelt, dass die Beteiligung zu grosse Erwartungen wecke. Oft könnten nicht alle Anliegen aufgenommen werden, was bei den Betroffenen zu Enttäuschungen führe. Steiner betont, dass am Ende immer noch das relevante Organ entscheide – Regierung, Parlament oder Volk. Ein Parlament habe dabei die Möglichkeit, eine Vorlage zurückzuweisen oder anzupassen. Deshalb seien die Befürchtungen von Politikern unbegründet. «Sie profitieren von breit abgestützten Vorlagen.»

Schützenmatte als «Spielwiese»

Die Bevölkerung stärker einzubeziehen, ist auch ein Anliegen des Städteverbands. In den breiten Diskussionen um die Planung, Gestaltung und Nutzung des öffentlichen Raums manifestierten sich Spannungsfelder, die sich mit den Möglichkeiten der klassischen Planung alleine nicht mehr lösen liessen, heisst es in einer Broschüre vom Zentrum Öffentlicher Raum (Zora). Dies ist eine Arbeitsgruppe des Städteverbands. Gemäss Zora-Geschäftsführer Tom Steiner setzen immer mehr Städte auf mehr Partizipation. Er spricht von einem «Kulturwandel». Früher habe es in der Planergilde noch ein «Expertendenken» gegeben. Heute akzeptierten die Leute aber immer weniger, was von der «Obrigkeit» komme. «Eine Informationsveranstaltung und ein Mitwirkungsverfahren reichen nicht mehr aus.»

Tom Steiner räumt jedoch ein, dass die Städte sich noch verbessern können – auch Bern. «Die Partizipation sollte nicht als Beeinflussung genutzt werden.» Bei der Schützenmatte habe man zu stark auf die «Spielwiese» gesetzt, dadurch seien möglicherweise nicht alle Bevölkerungsschichten angesprochen worden. Laut Steiner wäre es «schön» gewesen, wenn man sich auch mit der Autolobby gefunden hätte. (Der Bund)