Auf den Schnee folgen eisige Temperaturen

Der Schweiz stehen zwei eisige Tage bevor: Nach den Prognosen wird die Temperatur in den Nächten auf Freitag und Samstag jeweils stark absinken. In Bern und im bernischen Mittelland ist mit –8 bis –10 Grad zu rechnen, wie Meteorologin Melanie Flubacher von Meteo Schweiz, dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, erklärt. Dabei kommt es auch darauf an, ob die Nacht klar oder bewölkt ist.

Bei Bewölkung ist die Abkühlung weniger stark als bei einem wolkenlosen Himmel. Auch am Tag bleibt es morgen und übermorgen mit Temperaturen von –5 bis –3 Grad winterlich kalt. Der private Wetterdienst Meteonews geht sogar davon aus, dass die Kälte in und um Bern am frühen Freitag- und Samstagmorgen –11 Grad beziehungsweise –13 Grad erreicht.

Luftströmung aus der Arktis

Der Grund für die frostigen Temperaturen ist laut Flubacher der Zustrom von arktischer Kaltluft. «Wir befinden uns voll in einer Strömung aus dem Norden. Eine solche Wetterlage ist aber nicht aussergewöhnlich und kann durchaus ein oder mehrere Male pro Jahr auftreten.» Zudem dürfte kalter Wind den Aufenthalt im Freien eher unangenehm machen.

Wintersportler sollten sich deshalb warm anziehen, auch der eine oder andere Zwischenstopp im Restaurant ist wohl zu empfehlen. Vor allem morgen Freitag sei im Flachland eine schwache bis mässige Bise zu erwarten, sagt Flubacher. In den Bergen weht der Wind aus Norden, vor allem in Höhen über 2500 Metern wird dieser relativ kräftig ausfallen.

Schnee auch im Flachland

Mit dem Kaltlufteinbruch sind weitere Schneefälle verbunden, die voraussichtlich bis in die kommende Nacht anhalten werden: «Die Luft staut sich am Alpennordhang und bringt zwischen 20 und 40 Zentimetern Schnee, lokal kann es auch bis 50 Zentimeter geben», sagt Flubacher von Meteo Schweiz. Wegen zum Teil starker Winde in den Bergen kommt es zu Schneeverwehungen.

Im Flachland dürfte es etwa 3 bis 10 Zentimeter Schnee geben. Am Freitag befindet sich Bern im Einflussbereich eines Hochs und es bleibt trocken. In der Nacht auf Sonntag sind weitere Schneefälle zu erwarten. Am Sonntag steigt die Schneefallgrenze auf 800 bis 900 Meter.

Temperaturen tiefer als –10 Grad sind in Bern und Umgebung nicht unüblich, aber nicht gerade an der Tagesordnung. In der langjährigen Messreihe von Meteo Schweiz sind aber auch Rekordwerte von unter –20 Grad zu verzeichnen, sie liegen aber schon einige Jahre zurück. Am 12. Januar 1987 war es –21,5 Grad kalt. Das bisher absolute Minimum in Bern wurde am 12. Februar 1929 mit –24,3 Grad registriert.

Die letzte mehrtägige Periode mit «sibirischen» Temperaturen geht auf das Jahr 2012 zurück: Vom 5. bis zum 7. Februar lagen die Tiefstwerte bei –18,5 Grad. Die Messstation von Meteo Schweiz befindet sich in Zollikofen, früher standen die Instrumente in Bern. Absoluter Minusrekord in der Schweiz ist der Messwert vom 12. Januar 1987 in La Brévine im Neuenburger Jura: Damals wurden –41,8 Grad gemessen. (Der Bund)