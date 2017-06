Aaretemperatur sehr hoch - aber (noch) kein Rekord

Die Temperatur der Aare in Bern kletterte am Dienstag auf den höchsten Stand im laufenden Jahr: 22,1 Grad Celsius registrierte die hydrologische Messstelle des Bundesamtes für Umwelt (Bafu) um 17.00 Uhr an ihrer Messstelle Schönau. Die bei Anhängern und Anhängerinnen des Aareschwimmens beliebte Webseite Aaremarzili.info bot am Mittwoch zum gleichen Messzeitpunkt gar 22,4 Grad, was Onlinemedien umgehend vermeldeten liess, es liege ein neuer Aaretemperaturrekord vor. Das stimmt in dieser Verkürzung freilich nicht: Im Hitzesommer 2003 war die Aare gar über Tage hinweg ein geradezu lauwarmer Fluss mit Maximaltemperaturen von bis zu 22,7 Grad. Kühl war die Aare auch vor zwei Jahren nicht unbedingt, kletterte sie doch kurzzeitig auf 22,0 Grad. Doch ob Rekord oder nicht - Tausende liessen sich den Sprung ins für einmal eher laue denn erfrischende Wasser nicht entgehen. (mul)