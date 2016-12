947'000 Franken für Tram nach Ostermundigen

Im nächsten Jahr stehen Planungen für die neue Tramendstation in Ostermundigen und für die Erschliessung der Rüti an. Das Tram Bern-Ostermundigen basiert im Grundsatz auf dem Projekt Tram Region Bern, das Köniz, Bern und Ostermundigen verbinden wollte. Im Herbst 2014 scheiterte diese Vorlage aber am Nein der Agglomerationsgemeinden.

In Ostermundigen scheiterte die Vorlage vor allem an den hohen Kosten für die Erschliessung des Rüti-Quartiers mit einem Kehrtunnel. Schon wenige Wochen nach der Abstimmungsniederlage weibelten Tram-Befürworter für ein neues Tramprojekt und hatten Erfolg. Im vergangenen April stellten die Ostermundiger die Weichen für ein Tram.

Das Berner Kantonsparlament wird den Realisierungskredit voraussichtlich im Juni 2017 beraten, die Volksabstimmung in der Stadt Bern soll gegen Ende kommenden Jahres stattfinden, wie aus einer Mitteilung der Berner Kantonsregierung vom Donnerstag hervorgeht.

Überlastete Buslinie

Das neue Projekt basiert weitgehend auf dem Alten, was die Linienführung angeht. Einziger Unterschied: die Rüti soll nicht mehr mit dem Tram erschlossen werden. Infolgedessen muss die Tramwendeschlaufe in Ostermundigen neu platziert werden. Das neue Tramprojekt soll Abhilfe schaffen für die chronisch überlastete Buslinie 10 von Bern nach Ostermundigen. Sie ist eine der meistfrequentierten Buslinien der Schweiz.

Der Kanton, die Stadt Bern und die Gemeinde Ostermundigen haben sich in einer Projektorganisation zusammengeschlossen, um das aus ihrer Sicht prioritäre Projekt voranzutreiben. Begleitet wird das Projekt von einer Behördendelegation unter der Leitung von Regierungsrätin Barbara Egger-Jenzer. (mer/sda)