2017 fallen die Tram-Entscheide

Der neue Anlauf für ein Tram zwischen Bern und Ostermundigen wird konkret. Der bernische Regierungsrat hat einen Kredit von knapp einer Million Franken für die weiteren Arbeiten bewilligt. Damit soll die Projektierung so weit vorangetrieben werden, dass der Grosse Rat voraussichtlich bereits im Juni über einen neuen finanziellen Beitrag des Kantons entscheiden kann. Falls das Kantonsparlament diesen bewilligt, wird das Stadtberner Volk wahrscheinlich am 26. November 2017 erneut über das Tramprojekt abstimmen.

Es handelt sich um eine verkleinerte Version des Projekts Tram Region Bern. Statt bis nach Köniz soll das 10er-Tram nun bloss zwischen Ostermundigen und Bern verkehren. Dies, weil das Volk in Köniz und Ostermundigen 2014 Tram Region Bern abgelehnt hatte. In Ostermundigen hat der Souverän seinen Entscheid revidiert und am 3. April 2016 ein – verkleinertes – Tramprojekt gutgeheissen. Das Stadtberner Volk hatte zwar bereits 2014 klar für das Tramprojekt votiert, es wird aber aus rechtlichen Gründen erneut abstimmen müssen.

Absehbar ist, dass zumindest ein Teil der einstigen Gegner von Tram Region Bern auch das neue Tramprojekt bekämpfen werden. Sie hatten bereits im Vorfeld alternative Routen für das Tram vorgeschlagen: ab Bahnhof Ostermundigen in grossen Schlaufen über den Breitenrain oder Nordring. Inzwischen hat sich auch die SVP-Stadtratsfraktion für diese «sinnvolle Lösung» starkgemacht.

Keine Routenänderung in Bern

Erwartungsgemäss sind die Exekutiven von Kanton und Stadt auf diese – nicht neuen – Routenvorschläge der Gegner nicht eingetreten. «Wir haben bereits vor der ersten Vorlage alle erdenklichen Routen geprüft», sagt die kantonale Verkehrsdirektorin Barbara Egger-Jenzer (SP). «Die Linienführung in der Stadt Bern ist die sinnvollste.» Sie werde auch durch die aktualisierten Verkehrsprognosen bestätigt, schreibt der Regierungsrat. Die heutige Buslinie 10 zwischen Bern und Ostermundigen zähle zu den meistfrequentierten. Folglich wäre auch «das Tram nach seiner Realisierung eines der meistbenutzten in der Schweiz».

Auf Stadtboden könne die Linienführung des ersten Projekts übernommen werden, sagt Egger. Noch offen ist dagegen, mit welcher Tramlinie das Ostermundigen-Tram ab dem Berner Hauptbahnhof verknüpft würde, wie die Stadtberner Verkehrsdirektorin Ursula Wyss (SP) auf Anfrage mitteilt. Wie schon im ersten Anlauf ist das verkleinerte 10er-Tram-Projekt zudem nicht direkt mit der alten Stadtberner Forderung nach einer zweiten Tramachse durch die Altstadt verknüpft. Das Thema soll laut Wyss wieder aufgegriffen werden, nachdem die Kredite für das Ostermundigen-Tram bewilligt sind.

Nicht vorgesehen ist, die Tramstrecke mit einer neuen Veloroute nach Ostermundigen zu kombinieren. Diese soll, so Wyss, stattdessen andernorts durchgeführt werden, zum Beispiel über den Guisanplatz und das Burgfeldquartier. Anders als in Bern muss das Tram in Ostermundigen teilweise neu projektiert werden, weil im neuen Projekt auf die Erschliessung der Rüti mit dem Tram verzichtet wird. Nun muss geplant werden, wo die Wendeschlaufe erstellt wird – und wie die Rüti künftig per Bus erschlossen werden soll (siehe rechts).

Das neue verkleinerte Projekt wird mit geschätzten Gesamtkosten von 245 Millionen Franken nur etwa halb so teuer wie Tram Region Bern. Der Bundesbeitrag für die Teilstrecke bleibt gesichert. Trotz der tieferen Kosten werde es «nicht einfach», den Grossen Rat zu einer erneuten Kostenbeteiligung zu bewegen, befürchtet Egger. Das Referendum des VCS gegen die Umfahrung von Langenthal könne ländliche Grossräte verärgern. Zudem sei ein neues Sparprogramm absehbar. «Es ist viel Überzeugungsarbeit nötig», sagt Egger. «Ich werde mein Bestes geben.» (Der Bund)