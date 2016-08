15 Berner Apotheken interessiert an Cannabis-Abgabeprojekt

Nach der Vorstellung des Projekts an einer Versammlung des Stadtbernischen Apothekervereins hätten rund fünfzehn Apothekerinnen und Apotheker Interesse signalisiert, teilte die Berner Stadtregierung am Freitag mit.

Zudem liegt nun auch das Forschungsprojekt in detaillierter Form vor. Es ist vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern ausgearbeitet worden. Im März hatte die Stadt Bern bekanntgegeben, dieses Institut werde mit der Ausarbeitung des Projekts beauftragt.

Minderheit ist interessiert

Das Interesse der Apotheken ist bedeutend für das Projekt, weil dieses darauf setzt, dass die Versuchsteilnehmer in Berner Apotheken Cannabis bekommen sollen. Das ist schon seit März bekannt.

Professor Matthias Egger, Direktor des genannten Instituts, sagte auf Anfrage, etwa 30 bis 40 Apotheker hätten an der Versammlung teilgenommen. Die interessierten Apotheker seien also eher in der Minderheit.

In seiner Medienmitteilung schreibt der Berner Gemeinderat, das Projekt sei auf offene Ohren gestossen, habe aber auch Kritik geerntet. «Während die einen den Kontakt zu (. . .) Cannabiskonsumenten als Chance für die Prävention sehen, steht für andere die Glaubwürdigkeit der Apotheken auf dem Spiel».

Bewilligungsgesuch wird eingereicht

Der Berner Gemeinderat will - wie ebenfalls schon im März angekündigt - nun der kantonalen Ethikkommission ein Gesuch für die Durchführung des Cannabis-Abgabeversuchs einreichen. Wenn die Kommission einverstanden ist, geht anschliessend ein Gesuch an das Bundesamt für Gesundheit.

Mit dem Abgabeversuch möchte die Stadt Bern herausfinden, welche Auswirkungen auf das Konsum- und Kaufverhalten die kontrollierte Abgabe von Cannabis hätte. Auch das Befinden der Studienteilnehmer soll damit untersucht werden. Andere Schweizer Städte interessieren sich ebenfalls für Cannabis-Versuche. (mer/sda)