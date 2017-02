1000 Menschen demonstrieren gegen Rassismus

«Kein Mensch ist illegal, Bleiberecht, überall.» Diesen und andere Sprechchöre skandierten die Demonstrantinnen und Demonstranten an der Antirassismus-Kundgebung am Samstag in Bern. Die rund 1000 Teilnehmer der Kundgebung hatten sich am frühen Nachmittag auf dem Berner Waisenhausplatz und begannen von dort einen Umzug durch die Innenstadt.

Die Menschen folgten einem Aufruf des Kollektivs Bleiberecht und weiterer Gruppen. «Die Schweiz hat ein Rassismus-Problem», heisst es in einem gemeinsamen Communiqué. Rassistische Herabsetzung, Ausbeutung, Diskriminierung und Stigmatisierung seien fest in der Mitte der Gesellschaft verankert. Die Kundgebung verlief ohne Zwischenfälle.

Schon lange ist es Flüchtlingsaktivisten in Bern nicht mehr gelungen, so viele Leute auf die Strasse zu bringen. «Vielleicht hat uns Trump geholfen», meinte jemand an der Kundgebung. Auch die am 18. März geplante «Missachtung des Volkswillens»-Demonstration könnte mobilisiert haben. SVP-nahe Kreise wollen dann auf dem Bundesplatz gegen die angebliche Nichtumsetzung der sogenannten Masseneinwanderungsinitiative demonstrieren. Auch an der Kundgebung vom Samstag wurde immer wieder dazu aufgerufen, sich am 18. März an allfälligen Gegendemonstrationen zu beteiligen.

Bundeshaus blieb Tabu

Gerne wären die Demonstranten auch am Bundeshaus vorbeigelaufen. Doch die Behörden verweigerten ihnen die entsprechende Route. Die Route via Bundeshaus tangiere zentrale Tram- und Buslinien sowie den Bahnhofplatz, hiess es vor der Kundgebung. Zudem haben auch diverse antirassistische Gruppierungen wie die Revolutionäre Jugendgruppe (RJG) über Facebook dazu aufrufen, an der Kundgebung teilzunehmen. Dies hatte laut Polizei die Sicherheitslage verändert.

Die Aktivisten waren nicht einverstanden und unterstellten der Polizei andere Beweggründe. Besagte Gruppierungen seien «ein Dorn im Auge der Kantonspolizei», so das Kollektiv. Bereits in der Medienmitteilung hielten sie fest: «Der Stadt geht es nicht um Sicherheit, sondern darum, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit mit allen Mitteln einzuschränken.» Trotzdem kündigten die Veranstalter an, nicht am Bundeshaus vorbeizulaufen. Dies, um «Polizeigewalt vorzubeugen und um Geflüchteten und Sans-Papiers die Teilnahme zu ermöglichen». Was sie schliesslich auch taten.

Bereits in der Adventszeit wollte das Kollektiv Bleiberecht, gemeinsam mit anderen antirassistischen Bündnissen, in der Stadt Bern gegen den «Schweiz-Türkei-Deal» und das «allgemeine Rassismus Problem in der Schweiz» protestieren. Die Veranstaltung musste aufgrund der Kundgebung gegen das diesjährige Weltwirtschaftsforum und dem Besuch Xi Jinpings von den Behörden jedoch verschoben werden.

04.02.2017, 15:55 Uhr: Auf den Linien 11, 20 und 21 ist infolge einer Kundgebung.. https://t.co/mKeVn7Z0O5 — BERNMOBIL (@BERNMOBIL) 4. Februar 2017

