Zum Doppelmord in Laupen fehlt noch immer jede Spur

Die brutale Tat erschütterte das beschauliche Laupen. In der alten Käserei wurde kurz vor Weihnachten 2015 ein älteres Ehepaar umgebracht. Die Rechtsmediziner fanden «Verletzungen sowohl durch scharfe als auch durch massive stumpfe Gewalteinwirkung».

Entdeckt wurden die Leichen der beiden Opfer erst Tage nach der Tat. Wer diese begangen hat, ist bis heute nicht klar. Zwar wurde bereits im Januar ein Mann festgenommen und in Untersuchungshaft gesetzt. Doch die Vorwürfe gegen ihn bestätigten sich nicht. Auch am Tatort gefundene Schuhabdrücke, die einem bestimmten Modell zugeordnet werden konnten, brachten trotz öffentlicher Fahndung bisher keinen Ermittlungserfolg. Zudem wurde in der Stadt Bern das Auto der Opfer entdeckt. Man gehe davon aus, dass eine oder mehrere unbekannte Personen den Wagen nach Bern gefahren haben, sagte die Polizei damals.

Konkrete Hinweise auf die Täter blieben aber aus. Daran änderten auch die im April von der Staatsanwaltschaft als Belohnung bereitgestellten 20 000 Franken nichts.

Führen Mobilfunkdaten zum Täter?

Die Ermittlungen sind weiter im Gang, wie ein Sprecher der Kantonspolizei auf Anfrage sagt. «Am Fall wird weiterhin täglich gearbeitet.» So seien bereits «zahlreiche» Personen befragt und gezielt DNA-Proben genommen worden. Auch dies ohne Erfolg. Doch noch habe man «Ansätze», um die Fahndung fortzuführen. Konkret geht es dabei um die Auswertung von Mobilfunkdaten: Mobilfunkantennen speichern jedes Telefon, dass sich bei ihnen anmeldet, sodass festgestellt werden kann, welche Personen sich zu einem bestimmten Zeitpunkt im Umkreis aufhielten. Gemäss dem Mediensprecher sind die Daten sehr umfangreich. Deshalb sei die Auswertung «sehr zeitaufwendig». (Der Bund)