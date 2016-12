Widerstand gegen neues RBS-Depot

Eigentlich sind es nüchterne Zweckbauten. Grau und funktional. Gleichwohl sorgen Zugdepots immer wieder für Aufsehen, für Aufruhr. Das war beim geplanten Bau der BLS im Westen von Bern (siehe Sideline) ebenso der Fall wie nun beim Projekt des RBS in Bätterkinden. Auch dort hat sich längst Widerstand formiert. Die Interessengemeinschaft (IG) Bätterkinden kämpft gegen den Standort des Depots, in welchem der RBS ab 2023 seine neuen, längeren Züge warten und einstellen will. Die neuen Züge sollen dereinst auf der Linie Bern-Solothurn für Entlastung sorgen. In den kommenden Wochen wird sich nun weisen, ob der Widerstand erfolgreich ist.

In der Januarsession behandelt der Grosse Rat einen überparteilichen Vorstoss, der das Einsetzen einer Begleitgruppe fordert. Diese solle die Standortevaluation noch einmal durchführen. Der Regierungsrat hat sich in seiner Antwort aber bereits ablehnend geäussert. Jürg Reinhard von der IG Bätterkinden setzt seine Hoffnung deshalb auf das Parlament. Reinhards Haus liegt direkt zwischen dem Bahnhof Bätterkinden und der zurzeit landwirtschaftlich genutzten Leimgrube, auf der das Depot auf vier Hektaren gebaut werden soll. Durch den Garten könnte künftig die Zufahrt zum Depot führen.

Doch das sei nicht der Hauptgrund für den Widerstand. Das zeige auch die Tatsache, dass sich weitere 650 Personen in der IG engagierten. Diese störte etwa der Kulturlandverlust und die drohende nächtliche Lärmbelastung durch «das Manövrieren und die Zu- und Wegfahrten der Züge». Für Unmut sorge auch, dass der RBS die Standortwahl «einseitig und einzig mit Blick auf die eigenen Interessen» getroffen habe, sagt Reinhard. Der RBS habe die Bevölkerung nicht miteinbezogen, findet auch Gemeindepräsident Beat Linder (SVP). Dem gegenüber spricht der Regierungsrat von einem «zweckmässigen und transparenten Verfahren».

25 Standorte geprüft

Der RBS hat 25 Standorte geprüft. Dies im Raum Worblaufen-Zollikofen und in Bätterkinden. Das Unternehmen «verstehe», dass die betroffene Bevölkerung miteinbezogen werden wolle, sagt RBS-Sprecherin Fabienne Thommen. «Ich glaube, dass wir das auch bereits getan haben.» Derzeit läuft das öffentliche Mitwirkungsverfahren zu der für das Projekt auf der grünen Wiese notwendigen Änderung des kantonalen Richtplans. Deshalb sieht der RBS derzeit keinen Grund, am Vorgehen etwas zu ändern.

Lenkt der RBS ein?

Doch was passiert, wenn der Grosse Rat entscheiden sollte, den Regierungsrat zu beauftragen, sich für das Einsetzen einer Begleitgruppe zu engagieren? Dann werde man das Vorgehen «überdenken», sagt Thommen. Das würde die Planungsphase zwar verlängern, doch man habe Spielraum. Spätestens 2025 muss das neue Depot aber fertig sein. Doch auch wenn der RBS an seinen derzeitigen Plänen festhält, drohen Verzögerungen, droht im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ein Rechtsstreit. Man werde die Rechtsmittel ausschöpfen, sagt Reinhard. Und falls auch eine Begleitgruppe die Leimgrube als besten Standort bestimmen würde? «Dann würden wird die Kröte schlucken, weil es dann ein transparenter Entscheid wäre», so Reinhard. Er habe nichts gegen den RBS, schliesslich benutze er dessen Züge Tag für Tag. Und irgendwo müsse das Unternehmen diese ja warten. (Der Bund)