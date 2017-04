Wenn die Natur im Jura Spektakel macht

Jeden Frühling wiederholt sich auf den Waldweiden des Berner Juras ein besonderes Spektakel: Millionenfach schiessen im April die Narzissen – oft auch als Oster- oder Aprilglocken bezeichnet – aus dem Boden.

«Ich finde die

Blütenpüracht

jedes Mal wieder erhebend.»Christoph Grupp, Biologe

Das Resultat ist oft eindrücklicher als ein holländisches Tulpenfeld. Ganze Wiesen wechseln vom Grün ins Gelb, und die apart um die knorrigen Bergahorne und mächtigen Wettertannen drapierten wilden Osterglocken locken zahlreiche Wanderer und Ausflügler in die Jurahöhen. Derzeit ist es wieder so weit. Unter anderem in der Gegend um Les Prés-d’Orvin oberhalb von Biel kann das Phänomen besonders gut beobachtet werden.

Rinder meiden die Blumen

«Ich finde diese Blütenpracht jedes Mal wieder wahnsinnig erhebend», sagt der Bieler Biologe Christoph Grupp. Er geht davon aus, dass die extensive Bewirtschaftung der Juraweiden für die extreme Ausbreitung der Aprilglocken verantwortlich ist. Als Zwiebelpflanze, die sich im Winter ganz unter den Boden zurückzieht, ist die Narcissus pseudonarcissus im Frühling darauf angewiesen, einige Monate intensiv Fotosynthese betreiben zu können.

Werden die Wiesen bereits früh gemäht, wird ihr dies jedoch verunmöglicht. Für die traditionelle Weidewirtschaft auf den um die 1000 Meter hoch gelegenen Juraweiden wird das Gras hingegen überhaupt nicht geschnitten, sondern erst ab Ende Mai vom Vieh gefressen. Dieses sollte sich übrigens vorsehen: Alle Teile der Osterglocke sind giftig, am stärksten die Knolle. Auch Blätter und Blüten enthalten jedoch Giftstoffe, weshalb Rinder und Kühe die anschaulichen Blumen aus gutem Grund meiden.

Nach Ostern ist wohl Schluss

Laut Christoph Grupp kommt den Aprilglocken im Jura auch die dank den Ausscheidungen des Viehs doch ziemlich hohe Nährstoffkonzentration in den gut besonnten Wiesen zugute. Wilde Narzissen gibt es zwar auch in anderen Regionen der Schweiz. Im Appenzellerland sind die seltenen «Märzensternwiesen» zum Beispiel streng geschützt.

Im Berner Jura spriessen die Blumen jedoch in solch grosser Zahl, dass sich ein Schutz erübrigt. Wer also die Freude am farbenfrohen Anblick etwas verlängern möchte, darf ohne schlechtes Gewissen auch ein Sträusschen mit nach Hause nehmen. Man muss sich aber bald sputen, um das Spektakel noch geniessen zu können. Da heuer auch im Jura nur wenig Schnee lag und der Frühling viel Sonne brachte, dürfte die Pracht schon bald nach Ostern wieder verschwunden sein.

Ihren Namen hat die Narzisse übrigens aus der griechischen Mythologie: Als der selbstverliebte Narziss starb, soll er sich in eine wunderschöne Aprilglocke verwandelt haben. (Der Bund)