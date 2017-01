Wasserfallen, Müller und weitere: FDP hält mögliche Käser-Nachfolger noch geheim

Wer für die Bernische FDP die Nachfolge von Regierungsrat Hans-Jürg Käser antreten will, musste sich bis Montag bei der Partei melden. Die Frist ist abgelaufen, wer die Interessenten, neben den bereits bekannten Kandidaten, Grossrat und Präsident der FDP Stadt Bern, Philipp Müller und Nationalrat Christian Wasserfallen für eine Kandidatur gemeldet sind, will die FDP aber noch nicht sagen, aufgrund «des laufenden internen Prozesses».

Neben den zwei bereits bekannten Kandidaten hätten «mehrere weitere Personen ihr Interesse angemeldet», wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Ein dreiköpfiger Vorbereitungsausschuss werde nun mit allen Kandidaten ein Gespräch führen und weitere Abklärungen vornehmen, um dann die Parteileitung über die Resultate zu informieren. Wen die FDP in das Rennen um die Käser-Nachfolge schicken wird, soll dann die Delegierten-Versammlung am 31. Mai in Bern entscheiden.

Der Bernische Sicherheitsdirektor Hans-Jürg Käser wird bei den Wahlen 2018 nach dann zwölf Jahren im Regierungsrat nicht mehr zu Wiederwahl antreten. Käser wurde 2006 in den Regierungsrat gewählt, 2009 und 2015 war er Regierungspräsident. (zec/pd)