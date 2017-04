Walliser Vieh weidete bereits vor 7000 Jahren im Berner Oberland

Zogen Hirten mit ihren Herden tatsächlich um 5000 vor Christus aus dem Unterwallis ins Berner Oberland, um dort ihre Schafe zu weiden? Diese Frage stellten sich Archäologen und Paläoökologen an der Universität Bern, die prähistorische Funde untersuchten, welche am Schnidejoch-Pass oberhalb der Lenk gelegen seit dem Jahr 2003 zum Vorschein gekommen sind. Das Resultat der Expertisen: Menschen haben tatsächlich beriets vor 7000 Jahren in den Hochalpen Alpwirtschaft betrieben.

«Wir haben starke Indizien, die dafür sprechen, dass die Menschen viel früher mit ihrem Vieh im Gebirge unterwegs waren, als man bisher angenommen hat», sagt Albert Hafner, Professor für prähistorische Archäologie an der Universität Bern zu einer Mitteilung der Hochschule vom Donnerstag.

Ein zweitägiger Fussmarsch

Gemäss der Studie könne man sich die frühe Alpwirtschaft zwischen Wallis und Berner Oberland so vorstellen: Die Gegend um das heutige Sitten war um 5000 vor Christus von Menschen bewohnt, die Ackerbau und Viehwirtschaft betrieben. Sie hielten unter anderem Schafe und Ziegen. Doch die steilen und trockenen Hänge des Unterwallis erbrachten wenig Futter, weshalb die Hirten einen zweitägigen Fussmarsch bis ins Berner Oberland auf sich nahmen, wo sie unterhalb des 2756 Meter über Meer gelegenen Schnidejoch-Passes ihre Tiere weiden liessen. Das war nur möglich, weil die Gletscher zu dieser Zeit stark schmolzen und das Schnidejoch mehrere Jahrhunderte eisfrei wurde.

Ihre These stützen der Umweltwissenschaftler Christoph Schwörer und Professor Albert Hafner einerseits durch die prähistorische Funde, die ein abschmelzendes Eisfeld auf dem Schnidejoch seit 2003 freigegeben hat. Zum Vorschein kamen mehrere hundert Objekte – die ältesten stammen aus dem Zeitraum um 5000 v.Chr.

Hölzerne Transportbehälter

Unter den Fundstücken befinden sich hölzerne Behälter, worin die Bauern vermutlich ihre Vorräte transportierten. «Es wurden aber keine Knochen von Menschen dabei gefunden», erklärt Hafner dazu.

Andererseits wurden Sedimentkerne aus dem nur wenige Kilometer entfernten Iffigensee analysiert. Aus der Zusammensetzung des Blütenstaubs in den Sedimentschichten konnte abgeleitet werden, an gewissen Stellen nährstoffliebende Pflanzen verbreitet waren, die auf die Beweidung mit Vieh hindeuten.

Als die Gletscher knapp tausend Jahre nach den ältesten Schnidejoch-Funden in einer kälteren Klimaphase wieder vorrückten, wurde der Weg über den Pass wieder unpassierbar. Zu dieser Zeit fehlen dann auch jegliche Hinweise in den Ablagerungen des Iffigensees auf Walliser Hirten und ihren Schafe. (DerBund.ch/Newsnet)