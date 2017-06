Vorwürfe im Fall Sonko verdichten sich

Im Verfahren gegen Ousman Sonko hat eine neue Zeugenaussage den Ex-Innenminister Gambias zusätzlich belastet. Sonko hatte sich vor Bundesstrafgericht gegen die Verlängerung seiner Untersuchungshaft gewehrt: Es gebe keinen dringenden Tatverdacht, dass er für Folter und willkürliche Festnahmen während seiner Zeit im Amt verantwortlich war.

Das Bundesstrafgericht sieht das anders, wie aus dem am Montag publizierten Beschluss hervorgeht. Der dringende Tatverdacht bleibe bestehen, nicht zuletzt aufgrund einer neuen Zeugenaussage. Der Zeuge, ein Offizier der gambischen Armee, sagte gegenüber der Bundesanwaltschaft aus, im Januar 2015 in Gambia wiederholt gefoltert worden zu sein. Die Folter im Gefängnis sei von oben angeordnet worden. Der Offizier wurde zusätzlich rechtsmedizinisch untersucht, was die Verdachtslage «erhärtet erscheinen» lasse, wie es im Beschluss heisst.

Kein Auslieferungsgesuch

Die neue gambische Regierung hat erklärt, sie möchte Sonko in seinem Heimatland vor Gericht bringen. Sollte eine Auslieferung nach Gambia nicht möglich sein, so solle die Schweiz den ehemaligen Innenminister einem internationalen Gerichtshof überstellen. Ein Auslieferungsgesuch aus Gambia ist beim Bundesamt für Justiz (BJ) nach wie vor nicht eingegangen, wie es bei der Medienstelle des Bundesamtes für Justiz auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda hiess.

Zwischen 2006 und 2016 war Ousman Sonko in Gambia für die Polizei und das Gefängniswesen zuständig. Ihm wird vorgeworfen, unter dem früheren Präsidenten Yahya Jammeh Folter und willkürliche Festnahmen angeordnet zu haben. Der Fall sorgte im Kanton Bern für Aufsehen: Im Januar wurde bekannt, dass sich Sonko unbehelligt in einer Asylunterkunft in Lyss aufhielt, worauf er in Untersuchungshaft genommen wurde. Seit Februar ermittelt nun die Bundesanwaltschaft. Eine frühere Beschwerde Sonkos gegen seine Untersuchungshaft hatte das Bundesstrafgericht bereits abgewiesen.

