Verein «Terrain Gurzelen» bringt Leben ins Bieler Quartier

Ab 1. Januar 2017 will der Verein «Terrain Gurzelen» das Areal übernehmen und in einen soziokulturellen Treffpunkt umwandeln.

Seitdem der FC Biel 2015 in die neue Tissot Arena umgezogen ist, steht das über 100-jährige Fussballstadion leer. Im Rahmen der Umgestaltung des Quartiers Gurzelen plant die Stadt auf diesen Perimetern eine neue Wohnüberbauung. Die Planung und Realisation braucht allerdings ihre Zeit, gebaut wird erst im nächsten Jahrzehnt.

Um die Wartezeit zu überbrücken, prüfte die Direktion für Bildung, Kultur und Sport seit Ende November eine mögliche Zwischennutzung, da sie eine ungenutzte Brache vermeiden will: Auf dem verlassenen Terrain solle kein Ort der Unordnung entstehen, erklärte Isabel Althaus, Leiterin des städtischen Amtes für Kinder- und Jugendförderung an der Medienkonferenz am Donnerstag.

Begegnungsort für viele Menschen

Weiter erklärte Althaus: «Die Zwischennutzung soll Leben an einen toten Ort bringen». Dafür hat die Direktion Bildung, Kultur, und Sport nun mit dem neugegründeten Verein Terrain Gurzelen ab Januar einen Gebrauchsleihvertrag abgeschlossen.

Die Stadt Biel verzichtet auf einen Mietbeitrag seitens des Vereins. Er muss allerdings die Nebenkosten des Betriebes bezahlen. Die Mitglieder leisten ihre Arbeit auf Freiwilligenbasis. Ohne kommerziellen Druck soll die Zwischennutzung der Umsetzung vielseitiger Projekte dienen.

Der neugegründete und selbstorganisierte Verein überzeugt die Stadt mit seinem Betriebskonzept. Dieses sieht vor, in den ehemaligen Räumlichkeiten und im Aussenbereich schrittweise Platz für soziokulturelle und experimentelle Projekte zu schaffen. Schlussendlich soll ein Treffpunkt für gemeinsame, kreative Aktivitäten entstehen.

Olivier Rossel, ein Vorstandsmitglied des Vereins, präsentierte einige dieser Projekte. So will der Verein die Fläche des Aussenbereichs für temporäre Gäste wie den Zirkus Knie zur Verfügung stellen. Ebenso sollen Kinovorstellungen stattfinden. Zudem ist die Zusammenarbeit mit der Bieler Kinderbaustelle sowie der Anbau eines Kartoffelfeldes geplant.

Auch die Innenräume des Stadiongebäudes will der Verein vielseitig beleben. Eine Satellitenküche soll den Kindern der gegenüberliegenden Tagesschule einen regelmässigen Mittagstisch ermöglichen. Ausserdem ist Platz für Bandräume, ein Tonstudio, einen Konzert- und Event-Raum, Werkstätten und Künstlerateliers vorgesehen.

Die Mitwirkenden des Vereins sind offen für weitere Projektvorschläge. Es sind keine grossen Rennovationen geplant. Lediglich einige Anpassungen müssten gemacht werden, ansonsten sei das Haus ein guter Ausgangspunkt.

Willkommene Ergänzung

Terrain Gurzelen legt nach eigenen Angaben grossen Wert auf eine gute Kommunikation mit den Bieler Institutionen, sowie zur Quartierbevölkerung und zu den Behörden. Letztere empfinden das Projekt Gurzelen als eine willkommene Ergänzung zu dem bisherigen soziokulturellen Engagement der Stadt Biel, wie Althaus ausführte.

Olivier Rossel ergänzte, dass sich der Verein bei der Planung auf ein breites Netzwerk stützen könne. So sei zum Beispiel die Stadionbrache Hardturm in Zürich ein wichtiger Ansprechpartner. Der unterschiedliche berufliche Hintergrund der Mitglieder ermögliche ebenfalls weitere wertvolle Bezugspunkte.

Die Zwischennutzung soll Biel viele Chancen ermöglichen. So ist man sich einig, dass dadurch das gesamte Quartier aufgewertet und dass der öffentliche Raum erweitert werde. Durch die vielseitigen Aktivitäten würde ein vielseitiges Publikum angezogen, wodurch sich ein neues Stück Stadt entwickeln könne.

Durch ein Programm, welches bewusst Raum für weitere Projektvorschläge zulassen will, sollen viele Menschen dazu inspiriert werden, ihr eigenes soziales Umfeld aktiv mitzugestalten. Der vorübergehende Freiraum könne somit zu einem regen Austausch und zur Identifikation mit dem Ort Biel beitragen. (mer/sda)