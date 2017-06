Urs Gasche tritt als Nationalrat zurück

Nationalrat Urs Gasche hat heute seinen Rücktritt aus dem Nationalrat per Ende Juni 2017 bekanntgegeben. Als sein Nachfolger wird Heinz Siegenthaler in der Herbstsession vereidigt werden. Dies teilte die BDP am Dienstag mit.

Urs Gasche begann sein politisches Wirken in Fraubrunnen, unter anderem acht Jahre als Gemeinderatspräsident. Von 2001 bis 2010 war er Mitglied des Regierungsrates und Finanzdirektor des Kantons Bern. Er gehörte zu den BDP-Gründern der ersten Stunde und setzte sich als Vorstandsmitglied der BDP Schweiz und von 2010 bis 2011 als Präsident der BDP des Kantons Bern «stets für das Wohl der Partei ein», heisst es in der Mitteilung.

Vom Regierungsrat in den Nationalrat

Gasche war Regierungsrat des Kantons Bern. Seit 2011 war er Nationalrat. Nach diesem langjährigen Engagement auf verschiedenen Ebenen möchte Urs Gasche kürzer treten und hat heute beim Nationalratspräsidenten seinen Rücktritt per 30. Juni eingereicht.

Die BDP des Kantons Bern bedauere diesen Entscheid, respektiere ihn aber selbstverständlich, schreibt die Partei. Als sein Nachfolger wird in der kommenden Herbstsession Heinz Siegenthaler als Nationalrat vereidigt werden. Der diplomierte Meisterlandwirt und langjährige Grossrat war bereits von 2014 bis 2015 im Nationalrat.

Heinz Siegenthaler hat bereits Nationalratserfahrung. (Bild: Manu Friederich) (db/pd)