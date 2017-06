Umstrittener Amtschef geht

Bauernkreise haben mehrmals seine Absetzung gefordert, jetzt hört er nach sieben Jahren auf: Urs Zaugg, Chef des kantonalen Amts für Landwirtschaft und Natur (Lanat). Zaugg gibt seinen Posten Mitte Juli ab. Er nehme eine neue berufliche Herausforderung an, heisst es in einer knapp gehaltenen Mitteilung der Volkswirtschaftsdirektion von Freitagnachmittag. Die Bauern hatten Zaugg vor allem wegen Reorganisationen beim landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrum Inforama kritisiert. Es ist der erste Abgang eines Kadermanns in der Volkswirtschaftsdirektion, seit diese von Regierungsrat Christoph Ammann (SP) geleitet wird. Die Stelle des Lanat-Chefs wird demnächst ausgeschrieben. (ad) (ad)