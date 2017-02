Überzeit der Angestellten kostet Kanton Millionen

125 Tage auf dem Zeitkonto – das sind ein halbes Jahr Ferien oder rund sechs Monatslöhne. Im Extremfall führt dies dazu, dass man nach der Kündigung gleich das Büro aufräumen und sich verabschieden kann oder dass hohe Zahlungen fällig werden. 37 Mitarbeitende hatten vor Jahresfrist mehr als 125 Tage auf dem Konto. Der höchste Saldo betrug 1593 Stunden, was 190 Arbeitstagen entspricht. Nun weisen noch sechs Personen einen Stand von über 125 Tagen auf. Bei den Mitarbeitenden mit den hohen Guthaben handelt es sich um langjährige Angestellte «mit durchschnittlich mehr als 20 Dienstjahren, die über mehrere Jahre eine sehr grosse Arbeitslast zu tragen hatten», wie aus einem Brief an die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rats, der dem «Bund» vorliegt, hervorgeht. Die GPK wird sich Mitte Februar mit dem Thema befassen. Die politische Aufarbeitung steht also noch aus.

«Abbau verlief erfolgreich»

Per 1. Januar 2016 wurde die Personalverordnung revidiert. Die Obergrenze für das sogenannte Langzeitkonto liegt neu bei 50 statt wie bisher bei 125 Tagen. Damit verfolgt der Kanton das Ziel, die Regelungen betreffend die Überzeit «deutlich restriktiver» auszugestalten. In Zukunft soll ausgeschlossen sein, dass Zeitguthaben auf über 50 Tage – oder 420 Stunden bei einer Vollzeitstelle – anwachsen. Für den Abbau der zu hohen Guthaben läuft eine Frist bis Ende 2019. Für den Abbau nahm der Kanton auch Geld in die Hand: 12,3 Millionen Franken wurden letztes Jahr ausbezahlt. Man befinde sich auf einem guten Weg, heisst es beim Personalamt des Kantons Bern. «Mit den neuen Regelungen bekommen wir die Probleme in den Griff», sagt Amtsleiter André Matthey. «Der bisherige Abbau bei den Langzeitkonten verlief erfolgreich.» In einem Jahr wird das Personalamt erneut eine Überprüfung der Konten vornehmen. «Je nach Resultat werden wir noch einmal nachfassen», sagt Matthey.

Extremfälle erregten in der Vergangenheit immer wieder Kritik oder führten zumindest zu Stirnrunzeln: So quittierte der damalige Chef des Amts für Volksschule und Kindergarten den Staatsdienst 2013 bereits fünf Monate vor dem Pensionierungsdatum. Letztes Jahr legte der Präsident der Kesb Seeland kurz nach seiner Kündigung im Mai die Arbeit nieder. Den Rücktritt vom Amt hatte er auf Ende Oktober erklärt. GLP-Grossrat Michael Köpfli, der im November im Parlament Fragen zu den Kantonsangestellten mit massiven Überzeit- und Ferienguthaben an den Regierungsrat gerichtet hatte, zeigt sich mit dem bisherigen Abbau nur teilweise zufrieden. «Meine Vermutung oder Befürchtung, dass es doch einige solcher Fälle gibt, ist bestätigt worden.» Das mittlere und obere Kader sei mit 13 Fällen überdurchschnittlich betroffen, sagt Köpfli. 12 Fälle betreffen das untere Kader und weitere 12 Fälle die Gehaltsklassen 12 bis 18. Die Extremfälle sind aber nur die Spitze des Eisbergs. Beim zuletzt erhobenen Stand verfügten noch 1331 Mitarbeitende über mehr als 50 nicht bezogene Ferientage, am stärksten betroffen ist die Polizei- und Militärdirektion mit nicht weniger als 514 Mitarbeitenden.

Die Begründungen für die Überzeit (siehe Artikel unten) sind für Köpfli nur bedingt nachvollziehbar. «Dass eine Kaderperson komplexe Projekte realisiert, sollte ohne Anhäufung von Hunderten Stunden an Überzeit möglich sein, sonst ist sie überfordert.» Zudem sei es Aufgabe der jeweiligen Vorgesetzten, rechtzeitig einzugreifen, wenn zu viel Überzeit angehäuft werde. Die neue Regelung, dass die Langzeitkonten bei 50 Tagen «gedeckelt» würden, sei ein Schritt in die richtige Richtung. Köpfli befürwortet aber zusätzlich die Einführung der Vertrauensarbeitszeit für das obere Kader. Auch damit liesse sich vermeiden, dass einer Kaderperson beim Abgang noch 100 000 Franken oder mehr ausbezahlt werden müssten, wie es in der Vergangenheit schon verschiedentlich vorgekommen sei.

Überzeit verschwindet nicht

Der Bernische Staatspersonalverband (BSPV) unterstützt den eingeschlagenen Weg, wie Geschäftsführer Daniel Wyrsch sagt. Es sei richtig, dass der Kanton mit den Angestellten Vereinbarungen zum Abbau der Überzeit getroffen habe. «Es ist allerdings nicht ganz einfach, innert dreier Jahre 50 Tage abzubauen, das sind mehr als drei Wochen zusätzliche Ferien pro Jahr», sagt der SP-Grossrat. Es könne sein, dass die Arbeitsbelastung in gewissen Bereichen generell zu hoch sei, also zu wenig Personal für die Aufgaben zur Verfügung stehe. «Zudem kann der Abbau bei einer Person zu einer grösseren Belastung für andere führen.» Unter dem Strich würde dann die Überzeit nur vom einen auf das andere Konto geschaufelt.

Es ist jedoch falsch, davon auszugehen, dass mit den neuen Regelungen das Überzeitproblem in der Kantonsverwaltung verschwindet. Jeden Tag gibt es Mitarbeitende, die Mehrarbeit leisten, jedes Jahr gibt es Angestellte, die ihre Ferien nicht vollständig beziehen. Die Finanzdirektion will aber «störende Einzelfälle» mit sehr hohen Guthaben ausschliessen. Die durchschnittliche Anzahl Tage bei den Zeitguthaben beträgt 23 Tage pro Vollzeitstelle (Stand Ende 2015). Die Rückstellungen für die Zeitguthaben nehmen ab, sind aber noch immer hoch: Derzeit belaufen sich diese auf 133 Millionen Franken (ohne Lehrkräfte), 2012 waren es noch 176 Millionen Franken. (Der Bund)