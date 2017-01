Toter Mann in Haus in Faulensee gefunden

In Faulensee ist es am Montagmorgen zu einem grösseren Einsatz der Berner Kantonspolizei gekommen. Nach Angaben von «20 Minuten» war auch die Sondereinheit Enzian beteiligt. Wie eine Polizeisprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur SDA bestätigt, wurden mehrere Personen bedroht. Diese konnten sich selbständig in Sicherheit bringen. Als die Polizisten ins Haus gingen, fanden sie dort einen leblosen Mann. Es dürfte sich um einen Suizid handeln, denn die Polizei schliesst einen Unfall oder Einwirkung von Dritten aus.

«20 Minuten» zitiert einen Nachbarn, der sagt, er habe einen Mann mit einer Pistole herumfuchteln und auf dem Balkon hin- und herschreiten gesehen. Ein anderer Anwohner sagt, er habe einen Schuss gehört. Die Interlakenstrasse war aus Sicherheitsgründen während rund anderthalb Stunden gesperrt. (amo)