Stühle und Bänke anstatt Luxushotel

Auf dem Nevada-Areal in Adelboden soll ein Rasen angelegt werden, auf dem künftig Sitzbänke und Tische stehen sollen. Das hat der Adelbodner Gemeinderat in seiner letzten Sitzung beschlossen.

Was nach einer netten Ortsverschönerung klingt, kann auch als Symbol des Scheiterns betrachtet werden. Denn ursprünglich war auf dem Gelände ein Luxushotel inklusive Badelandschaft geplant gewesen. Ein Projekt, das die Gemeinde 20 Jahre lang in Atem halten sollte und schlussendlich versenkt werden musste.

Niedergang auf Raten

Das Nevada-Areal ist einer jener Orte, auf denen leicht ein Fluch zu glauben ist. In den 50er-Jahren stand darauf ein florierendes Hotel. Dieses verlor über die Jahre seinen Glanz, wurde heruntergewirtschaftet und fand 1996 in einer Augustnacht durch einen Dachstockbrand sein Ende. Die Ruine sollte das Ortsbild lange zieren. Denn bis das Gebäude rückgebaut wurde, dauerte es Jahre. Gleichzeitig wurden Pläne für die neue Nutzung des Areals geschmiedet. Eine Bäderlandschaft sollte entstehen. Eine Idee, die in der Gemeinde breite Unterstützung fand. Doch die Kosten für das ambitionierte Projekt schraubten sich über die Jahre in die Höhe. Die Investorengruppe aus Kuwait, welche diese stemmen sollte, stieg aus.

Das Projekt schien am Boden. Die Projektgesellschaft wollte sich jedoch noch nicht geschlagen geben und machte sich auf die Suche nach neuen Geldgebern. In der Bevölkerung schwand die Begeisterung für das Alpenbad jedoch. Sie entschied sich an der Urne gegen die Verlängerung der Baubewilligung für das Projekt. Die Initianten standen dadurch unter Zugzwang. Im Herbst 2014 wurde dann doch noch ein neuer Investor präsentiert. Die Basler Innovafina Project AG sowie ausländische Beteiligte stiegen in das Vorhaben ein. Die aufkeimende Hoffnung entpuppte sich als Illusion. 2016 machten sich die potenziellen Geldgeber aus dem Staub. Dadurch wurde dem Badeprojekt endgültig der Stöpsel gezogen.

«Grosse und längere Übung»

Adelbodens Gemeinderatspräsident Markus Gempeler (SVP) versucht erst gar nicht, die dekadenlange Blockierung des Nevada-Areals schönzureden. «Das war bestimmt nicht das Ziel. Das lief alles sehr enttäuschend.» Gerade für eine Tourismusdestination wie Adelboden sei es sehr ärgerlich, wenn ein Areal in solcher Lage über so lange Zeit brachliege. Die geplante Begrünung soll nun die Grundlage für ein neues Projekt bilden. Wie soll dieses aussehen? «Wir wollen uns nicht festlegen», sagt Gempeler. Es soll der Gemeinde jedoch einen zusätzlichen Nutzen bringen. «Zum Beispiel, dass die Saison verlängert werden kann.»

Was hat die Gemeinde aus dem zurückliegenden Debakel gelernt? «Das Projekt war vielleicht zu gross und zu teuer.» Etwas Kleineres, das dafür realisierbar gewesen wäre, wäre vielleicht die bessere Lösung gewesen, sagt Gempeler. Bis auf dem Areal der Spatenstich für ein neues Projekt erfolgt, wird es lange dauern. Gempeler geht von fünf bis zehn Jahren aus. «Das wird eine grosse und längere Übung.»

