Striffeler-Mürset wird SP-Fraktionspräsidentin

Ende Januar wird Michael Aebersold (SP) sein Grossratsmandat abgeben, da er in den Berner Gemeinderat gewählt wurde. Seine Nachfolgerin im Fraktionspräsidium wird die bisherige Vize Elisabeth Striffeler-Mürset. Sie übernimmt die Leitung der SP-JUSO-PSA-Fraktion ab Anfang Februar.

Striffeler-Mürset ist seit 2013 im Grossen Rat und Mitglied in der Gesundheits- und Sozialkommission. Zudem ist sie Vorstandsmitglied des VCS Kanton Bern. Seit 2010 ist die 58-Jährige zudem SP-Fraktionspräsidentin im Münsinger Gemeindeparlament. Ihr sei als Gerontologin und Fachfrau für Intensivpflege besonders die Alters- und Gesundheitpolitik am Herzen, heisst es in der Mitteilung.

Michael Aebersold leitete die Fraktion knapp fünf Jahre. Er werde bei den anderen Fraktionen als «hartnäckiger, aber auch kompromissbereiter Partner» in Erinnerung bleiben, schreibt die SP. Aebersolds Sitz im Grossen Rat erbt David Stampfli. Der Berner Stadtrat ist zweiter Ersatz auf der SP-Grossratsliste. Der erste Ersatzmann, Stefan Jordi, hat sein Amt bereits Anfang Januar als Nachfolger des zurückgetretenen Res Hofmann angetreten.

